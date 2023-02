Name mit Menschenblut auf Feldweg geschrieben – „Gregor“ lässt Polizei in NRW rätseln

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Ist „Gregor“ in Gefahr - oder bereits tot? Dieser Schriftzug lässt die Polizei in NRW rätseln. © Polizei Höxter

Wer ist Gregor? Schwebt er womöglich in großer Gefahr? Die Polizei in Nordrhein-Westfalen rätselt nach dem Fund einer Blutspur in Form eines Namens.

München / Bad Driburg - Es klingt wie aus einem Horrorfilm: In Nordrhein-Westfalen ist auf einem Feldweg in Bad Driburg eine Blutspur gefunden worden, die Buchstaben ergibt: Dort steht in großen Buchstaben „Gregor“ geschrieben. Ein Spaziergänger entdeckte in den Morgenstunden das Blut, woraufhin die Polizei die Umgebung untersuchte und noch weitere Blutlachen fand.

Es handelt sich nicht um Tierblut – sondern um das Blut eines unbekannten Mannes

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei der roten Flüssigkeit nicht um Tierblut, sondern um das eines Mannes. Das teilte die Polizei des Kreises Höxter am Donnerstag (9. Februar 2023) mit. Die Beamten nahmen den Fund ernst und suchten per Hubschrauber und Suchhund die Umgebung nach hilflosen oder verletzten Menschen ab. Auch in örtlichen Krankenhäusern fragten sie nach, jedoch ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Blutspur von Bad Driburg: Polizei bittet um Mithilfe

Die Beamten stehen in dem Fall aber noch vor einem Rätsel. Wer ist „Gregor“? Will der Täter ihm mit der Botschaft Angst einjagen? Ist er bereits das Opfer und schon tot? Oder ist er gar der Täter, der sein eigenes Blut für die Botschaft verwendete? Die Polizei bittet um Hilfe und sucht Zeugen, die um den Vortag, den 8. Februar 2023, am Ortsrand von Bad Driburg im Stadtteil Alhausen in der Nähe der Kreisstraße 18 etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wenden Sie sich hierbei an die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620. (cgsc)

Die Polizei Mittelfranken sorgt mit einem Tweet im Netz für Verwirrung und Empörung. Ein offenbar nicht ganz ernst gemeinter Hashtag erhitzt die Gemüter.