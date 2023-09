Leiche von Marie Sophie (14) gefunden: Was über den Verdächtigen bekannt ist

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht

Marie Sophie (14) ist tot. Die Polizei hat im Fall der Jugendlichen aus Nordhessen einen Mann festgenommen. Der Verdacht gegen den 20-Jährigen hat sich inzwischen erhärtet.

Erstmeldung vom Freitag, 29. September, 13.20 Uhr: Bad Emstal – Nachdem am Donnerstagnachmittag in Bad Emstal (Kreis Kassel) die Leiche der 14-jährigen Marie Sophie gefunden worden war, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei Nordhessen um einen Bekannten des Opfers. In welchem Verhältnis die beiden genau zueinander standen, ist öffentlich noch nicht bekannt. Er ist 20 Jahre alt und stammt aus dem Landkreis Kassel. Die Polizei Nordhessen erklärt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel zudem, dass es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt.

Leiche von Marie Sophie (14) aus Bad Emstal gefunden: 20-Jähriger dringend tatverdächtig

Erste Verdachtsmomente gegen den Mann im Fall der getöteten 14-Jährigen haben sich inzwischen erhärtet. Bei Durchsuchungen fand die Polizei das Mobiltelefon des Opfers und stellte nach eigenen Angaben weitere Beweismittel sicher. Schon nach dem Verschwinden der 14-Jährigen war der Verdächtige befragt worden, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte. Seine damaligen Angaben rückten ihn nach dem Auffinden der Leiche am Donnerstagnachmittag in den Fokus der Ermittlungen.

Der 20-Jährige gilt inzwischen als dringend tatverdächtig, für den Tod von Marie Sophie aus Bad Emstal verantwortlich zu sein. Die Festnahme erfolgte nach Angaben der Polizei bereits am Donnerstagabend (28. September) gegen 19.30 Uhr.

In Bad Emstal ist am Donnerstag die Leiche einer zuvor vermissten 14-Jährigen entdeckt worden. Polizeibeamte sicherten anschließend Spuren. © Melanie Göhlich, Sven Pförtner/dpa, Norbert Müller

Fall Marie Sophie aus Bad Emstal: Polizei nennt Details zum Verdächtigen

Zur zeitlichen Einordnung: Die 14-Jährige war seit Mittwoch (27. September) vermisst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann den Leichnam der Schülerin dann am Donnerstag beim Holzmachen entdeckt. Der leblose Körper befand sich demnach bei einer Baumgruppe an einem Feldrand am Rande des Ortsteils Sand im Bereich eines Holzstapels.

Einwohner 5967 (Stand 2022) Landkreis Kassel Ortsteile Vier Geographische Lage Südteil des Naturparks Habichtswald Entfernung zur Stadt Kassel 20 Kilometer

Verdächtiger festgenommen – Genaue Todesursache im Fall Marie Sophie (14) noch unklar

Ob der Verdächtige im Fall Marie Sophie gegenüber der Polizei Nordhessen bereits Aussagen gemacht hat, das ist aktuell noch nicht bekannt. Der 20-Jährige soll noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Umstände, unter denen die 14-Jährige aus Bad Emstal ums Leben kam, sind weiter unklar.

Weitere Auskünfte im Fall wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags nach Abschluss der Obduktion bekannt geben. (fd/nhe)