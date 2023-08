Nach dem Baden droht die „Badeotitis“: So vermeiden Sie das lästige Sommer-Symptom

Von: Sandra Sporer

Teilen

Beim Baden im Sommer besteht die Gefahr, sich eine bestimmte Ohrenentzündung einzuhandeln. Vor allem in offenen Gewässern ist das Risiko hoch.

Kassel – Sobald es warm genug ist und die Sonne scheint, treibt es viele in Deutschland zum Baden an Seen und in Freibäder. Erst recht bei den momentan immer noch anhaltend hohen Temperaturen, vor denen der Deutsche Wetterdienst erneut warnte. Durch die extreme Hitze steigt dabei jedoch die Gefahr, dass man sich durch das Baden ein unschönes „Souvenir“ einfängt. Vor allem Kinder sind von einer Ohrenentzündung, auch „Badeotitis“ genannt, gefährdet.

Schmerzende Ohren nach dem Baden: Sommer-Symptom wird von Bakterien im Wasser ausgelöst

Denn die Kleinen spielen häufig wesentlich länger im Wasser, tauchen und spritzen einander nass und trocknen sich teils auch nur notdürftig ab. Dabei kann es schnell passieren, dass Wasser im Gehörgang zurückbleibt und mit diesem auch die Bakterien, die für die Badeotitis verantwortlich sind.

Besonders Kinder sind von der „Badeotitis“ gefährdet: unter anderem durch das lange Toben im Wasser haben die Bakterien in ihren Ohren leichteres Spiel. (Symbolfoto) © Jana Mänz/Imago

Unter anderem die Bakterien „Pseudomonas aeruginosa“ und „Staphylococcus aureus“ sind dem Portal MSD Manual zufolge häufig Auslöser dieser spezifischen Ohrenentzündung. In selteneren Fällen kann sie jedoch auch von Viren oder Pilzen herrühren. Diese müssen sich nicht zwingend im Wasser befinden, sondern können beispielsweise auch durch Ohrstöpsel in den Gehörgang gelangen.

Unbehandelte Badeotitis kann Knochen angreifen – zur Prävention Ohren nach dem Baden gut trocknen

Schmerzen nach dem Baden die Ohren, hilft oftmals nur noch der Gang zum Arzt. Eine Badeotitis muss nämlich von medizinischem Fachpersonal behandelt werden. „Der Körper schafft es nicht von alleine, die aggressiven Bakterien loszuwerden. Im schlimmsten Fall kann sich die Entzündung ausweiten und sogar den Knochen angreifen“, warnt Dr. Martin Ehlers, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Allergologie, im Gespräch mit dem Portal Fitbook.

Vor allem in natürlichen Gewässern können sich Bakterien bei Hitze schnell vermehren. Aber auch im Schwimmbad ist man nicht gänzlich davor gefeit. Die beste Prävention einer Badeotitis besteht deshalb darin, nach dem Baden möglichst alles Wasser aus dem Gehörgang zu bekommen. Zum Beispiel durch Schräglegen des Kopfes oder Föhnen auf niedriger Stufe.

Ehlers empfiehlt zudem ein Hausmittel: „Sie können zweiprozentige Essigsäure 1:1 mit Wasser verdünnen. Ein paar Tropfen davor im Ohr reichen schon aus, um sich vor Bakterien zu schützen.“ Ebenfalls in Badeseen anzutreffen und genauso unschön sind Zerkarien. Die unsichtbaren Parasiten bohren sich in die Haut und können Juckreiz, Pusteln und Fieber auslösen. (sp)