Einbrecher richtet sich häuslich ein – Einwohner ertappen ihn beim Kochen am Herd

Von: Kai Hartwig

Ein Einbrecher hat sich in Baden-Württemberg offensichtlich in dem Haus, in das er einstieg, sehr wohlgefühlt. Er fühlte sich im wahrsten Sinne wie zu Hause.

Stimpfach-Randenweiler/Schwäbisch Hall – Für viele Hausbewohner ist es nur ein Albtraum, einige haben ihn schon in den eigenen vier Wänden verkraften müssen: ein Einbruch durch einen fremden Menschen. In der Regel sind Einbrecher auf der Suche nach wertvollen Gegenständen, die sie ohne möglichst großen Aufwand aus dem Haus oder der Wohnung transportieren können. Auch in Regensburg erlebte eine Frau kürzlich eine böse Einbruch-Überraschung.

Dabei dürfte das oberste Ziel aller Einbrecher sein, nicht erwischt zu werden. Deshalb versuchen sie normalerweise, die kriminelle Tat so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und wieder zu verschwinden. In Baden-Württemberg verfuhr ein Einbrecher allerdings gänzlich anders.

Baden-Württemberg: Einbrecher macht es sich gemütlich - er duscht und kocht sich was

Am Mittwochabend brach ein Mann in ein Wohnhaus in Stimpfach-Randenweiler ein, indem er sich über ein Fenster im Untergeschoss Zugang unerlaubt verschaffte. Nach Angaben der zuständigen Polizei Aalen hatte es der Einbrecher aber nicht gerade eilig. Er fand es in dem Haus offenbar äußerst wohnlich, daher machte er es sich in einem der Zimmer bequem.

Dort richtete er sich in aller Ruhe einen gemütlichen Schlafplatz her. Ungeduscht wollte er allerdings nicht ins Bett gehen, deshalb ging es rasch unter die Brause. Frisch gewaschen überkam den Einbrecher dann noch der Hunger. Nach einem kurzen Blick in den Kühlschrank entschied er sich für den dort befindlichen Leberkäse.

Ein Einbrecher hat sich in einem Haus in Baden-Württemberg heimisch gefühlt. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Baden-Württemberg: Bewohner erwischen Einbrecher beim Leberkas-Braten am Herd

Kalt wollte der ungebetene Gast das Stück Leberkas aber nicht genießen. Und so dachte er sich wohl „Selbst ist der Mann“ - und stellte sich an den Herd, um den Leberkas kurz anzubraten. Das wurde dem hungrigen Einbrecher dann zum Verhängnis. Zwei Bewohner des Hauses waren nach Polizeiangaben durch das laute Treiben des Einbrechers wach geworden, er wurde am Herd stehend auf frischer Tat ertappt.

Dem Mann gelang es dennoch, durch die Haustür zu fliehen. Wie die Polizei nach Anhörung der Zeugen angab, ist der flüchtige Einbrecher mutmaßlich um die 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat helle Haare. Eine Fahndung nach dem Mann blieb bislang erfolglos. (kh)