Baden-Württemberg: „Bitte hilf mir“ – Bauarbeiter retten kleinen Jungen vor Entführung

Von: Sina Alonso Garcia

Zeki Yasik (48) und Dusko Vukobrat (49) verhinderten am Dienstagmorgen eine Entführung. © Privat

Es ist wohl der Alptraum jeder Eltern: In Böblingen hat ein 51-Jähriger am Mittwochmorgen versucht, einen Zehnjährigen auf dem Schulweg in sein Auto zu zerren. Zwei Bauarbeiter griffen ein.

Böblingen – Im Röhrer Weg in Böblingen spielten sich am Mittwochmorgen ungeheuerliche Szenen ab. Auf seinem Weg zur Schule wäre ein zehnjähriger Junge beinahe Opfer eines Verbrechens geworden. Laut Angaben der Polizei versuchte ein 51-Jähriger gegen 8 Uhr, das Kind in einen VW Bus zu zerren. Sein Auto war offenbar bereits für eine Entführung vorbereitet. Videos zeigen das Auto und seine mit Alufolie verkleideten Fenster.

Zeki Yasik (48) stand gerade in einer drei Meter tiefen Baugrube, als er Schreie hörte. „Zuerst dachte ich, ein Vater streitet mit seinem Sohn“, berichtet er gegenüber BW24. Schon zuvor sei ihm ein unauffälliger Van in der Straße aufgefallen. „Ich bin dann hoch und bin in Richtung der Hilfeschreie gerannt.“ Schnell sei ihm klar gewesen, dass es sich nicht um einen normalen Streit handelte. Der Kofferraum des Vans sei offen gestanden, das Fahrrad des Jungen daneben. „Ich bin zu dem Mann hin und habe gefragt: Was machst du mit dem Jungen?“ In dem Moment, als er die Türe zum Auto geöffnet habe, habe das Kind gesagt: „Bitte hilf mir.“

„Im Kofferraum des abgedunkelten Autos waren Matratzen“: Mutiger Zeuge stoppt Entführung

Auch Yasiks Kollege Dusko Vukobrat (49) handelte blitzschnell. Als klar war, was vor sich ging, blockierte er mit seinem Bagger die Fluchtwege. Yasik wusste derweil genau, was zu tun war: Er holte den Jungen aus dem Auto und nahm dem Entführer die Autoschlüssel ab. „Im Kofferraum des abgedunkelten Autos waren Matratzen“, sagt Yasik. Später habe die Polizei K.O.-Tropfen bei dem Entführer gefunden. Während er und seine Kollegen die Polizei alarmierten, habe sich der Mann im Van eingesperrt und einen weiteren Sichtschutz heruntergelassen. Die Kollegen umzingelten ihn.

„Der Junge hat sich an mir festgeklammert und gesagt: ‚Bitte lass mich nicht los.‘ Ich habe zu ihm gesagt: Ich bin da, ich pass auf dich auf, der tut dir nichts mehr.“ Rund sieben bis acht Minuten später sei schon die Polizei eingetroffen – dann ging alles ganz schnell: „Die haben gar nicht nach seinem Ausweis gefragt, sondern nur die Brieftasche abgenommen, ihm Handschellen angelegt und ihn abgeführt“, erinnert sich Yasik. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann Atteste dabei, die ihm psychische Probleme bescheinigten.

Gerüchte machen die Runde: „Van wurde schon an Schulen in der Nähe gesehen“

In Kommentaren in den sozialen Medien verbreitete sich zwischenzeitlich die Nachricht, dass der mutmaßliche Entführer wieder auf freiem Fuß sei – angeblich aufgrund von Beweismangel. „Der Van wurde schon in Donaueschingen gesehen, an Schulen in der Nähe...“ Wenn es stimme, dass der Mann tatsächlich frei sei, sei das eine herbe Enttäuschung. „Soll ich erst warten, bis er ein Kind vergewaltigt und dann haben die genug Beweise?“, sagt Yasik. Er selbst sei Vater von drei Kindern.

Auf Anfrage von BW24 konnte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Gerüchte über die angebliche Freilassung des Mannes aber ausräumen. „Die Gerüchte kann ich nicht bestätigen. Der 51-Jährige ist nicht auf freien Fuß gesetzt worden, sondern er wurde auf Anordnung des Richters bis auf Weiteres in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht“, so die Sprecherin. Sie wisse zwar nicht, woher die Gerüchte kommen. „Aber ich vermute, dass es einfach Unwissenheit über den Hintergrund dieser Unterbringung ist.“

Yasik zeigte Zivilcourage, andere schauten weg

Während Yasik Zivilcourage zeigte, berichtet er von Menschen, die im entscheidenden Moment wegschauten. „Das ist eine Hauptstraße. Keiner hat reagiert. Keiner hat angehalten. Hätte ich das in meiner Baugrube nicht gehört, weiß man nicht, was passiert wäre.“ Die Mutter des Jungen wird ihm dafür mit Sicherheit ihr Leben lang dankbar sein. „Sie sagte zu mir: Wären Sie nicht dagewesen, ich weiß nicht, was mit meinem Kind passiert wäre.“ Yasik betont: „Ich würde es jederzeit wieder tun.“