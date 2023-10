„Es werden immer mehr“: Neue Raubtierart verbreitet sich in Deutschland

Von: Marcus Giebel

In Deutschland scheint eine weitere Raubtierart heimisch zu werden. Der Goldschakal besitzt beste Voraussetzungen um sich auszubreiten.

Berlin – Seit Monaten reden sich Deutschlands führende Politiker beim Thema Migration öffentlich die Köpfe heiß. Mit dem Ziel einer geordneten Zuwanderung. Einen vierbeinigen Neuankömmling lässt das alles kalt. Denn um ihn geht es bei dem hochbrisanten Thema ja gar nicht. Er nutzt einfach weitgehend unbemerkt die Ausweitung seines Lebensraums.

Goldschakal in Deutschland: Experte sieht sie als „neue Tierart“

Die Rede ist vom Goldschakal, der sich laut der Deutschen Wildtier Stiftung „still und heimlich“ in der Bundesrepublik ausbreitet. Im vergangenen Jahr berichtete der National Geographic bereits davon, dass nachweislich drei Welpen im niedersächsischen Uelzen zur Welt kamen. Schon ein Jahr zuvor gab es demnach einen bestätigten Wurf im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg. Auch in Nordrhein-Westfalen wurden die Tiere mittlerweile entdeckt. Gleiches gilt für Bayern.

„Deutschland hat eine neue Tierart“, wird Jörg Tillmann von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Artikel zitiert. Zwar sei schwer zu sagen, wie viele Goldschakale mittlerweile hierzulande leben, weil die Tiere nachtaktiv sind und sich verstecken. Sicher sei aber: „Es werden immer mehr – allein durch das Reproduktionsgeschehen.“

Tagsüber ist nicht seine Zeit: Goldschakale sind nachtaktiv. © IMAGO / imagebroker

Goldschakal verbreitet sich: Erste Sichtung in Deutschland bereits im Jahr 1997

Auch die Deutsche Wildtier Stiftung gibt an, die Populationsgröße sei unbekannt. Betont wird jedoch: „Als sehr anpassungsfähige Art mit einem breiten Nahrungsspektrum kann er in vielen unterschiedlichen Landschaften leben.“ Bereits 1997 gab es demnach den ersten dokumentierten Nachweis eines Goldschakals auf Bundesgebiet – in Brandenburg.

Als Verbreitungsgebiet gelten Südostasien sowie Zentral-, Ost- und Südeuropa. Die Tiere leben in kleinen Familienverbänden und können acht oder sogar neun Jahre alt werden. Weibchen bringen bis zu zehn Kilogramm auf die Waage, Männchen rund 1000 Gramm mehr. Es gibt jedoch auch Exemplare, die bis zu 15 Kilogramm wiegen. Bei einer Größe von 50 Zentimetern und einer Länge von 1,05 Metern.

Goldschakale und Verwechslungsgefahr mit Wölfen: Großer Unterschied bei der Kopfform

Damit sind Goldschakale größer als Füchse, jedoch deutlich kleiner als Wölfe, mit denen laut dem Deutschen Jagdverband jedoch eine Verwechslungsgefahr besteht. Aber wohl nur auf den ersten Blick, denn bei der Kopfform wird auf einen großen Unterschied hingewiesen: Während das Haupt des Goldschakals schmal und langgestreckt ist, wirke es beim Wolf wegen dessen kürzerer und breiterer Schnauze dreieckig.

Das Fell ist rostbraun bis goldrot, das Gesicht wirkt braun, am unteren Schnauzenrand und am Hals sind die Haare weiß. Hier wird die Verbreitung hin nach West- und Nordeuropa als „natürlicher Expansionsprozess“ angesehen.

Nicht ganz uninteressant: Laut der Deutschen Wildtier Stiftung stellt der Goldschakal seine längeren Nackenhaare manchmal auf, wenn er kämpferisches Verhalten an den Tag legt. Auf dem wie schon erwähnt reichhaltigen Speiseplan stehen Amphibien, Insekten, Fische, Kleinvögel, Vogeleier und Kleinsäuger sowie Feldfrüchte. Aber auch als Aasfresser machen sich die Tiere einen Namen.

Goldschakale leben gefährlich: Wölfe töten die nach Deutschland eingewanderten Tiere

Bei der Jagd ähnelt der Goldschakal dem Fuchs. Denn er schleicht sich an seine Beute an und springt dann überraschend auf diese los. Da beide Tiere ein ähnliches Beutespektrum aufweisen, wurde bereits festgestellt, dass die Dichte der Füchse dort abnimmt, wo sich auch die Goldschakale ausbreiten.

Gegenüber Wölfen ziehen sie dagegen den Kürzeren, diese töten Goldschakale schonmal. Als bedroht gelten sie aber nicht. Grundsätzlich bleiben die Partner ein Leben lang zusammen, markieren ihr Territorium, das zwei bis drei Quadratkilometer misst, und gehen auch gemeinsam auf Jagd.

Die Ohren sind gespitzt: Diese jungen Goldschakale wurden in Rumänien fotografiert. © IMAGO / blickwinkel

Goldschakale und Nachwuchs: Drei bis fünf Jungtiere pro Wurf im Frühjahr

Der Nachwuchs erblickt meistens Ende April oder Anfang Mai nach 61 bis 62 Tagen Tragezeit das Licht der Welt. Dabei besteht ein Wurf zumeist aus drei bis fünf Jungtieren.

Aufgezogen wird der Nachwuchs, der nach etwa einem Jahr seiner Wege geht, vor allem in Wäldern und Riedgebieten, informiert der Deutsche Jagdverband. Goldschakale können sich aber durchaus auch von ländlichen Siedlungen angezogen fühlen, wenn sie dort eine Nahrungsquelle vermuten: etwa Abfall oder kleine Haustiere.

Wie der BUND berichtet, stellen Goldschakale für den Menschen keine Gefahr dar. Sie sind scheu und meiden den Kontakt zu Menschen, weshalb sie nur selten zu sehen sind. Damit bleiben sie im Gegensatz zum Wolf oder zum Bären wohl auch außerhalb des Blickfelds der Politik. (mg)