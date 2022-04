Hamster-Beute entsorgt? Große Menge Lebensmittel einfach weggeworfen: Stadt in Baden-Württemberg fassungslos

Von: Armin T. Linder

Teilen

Mitarbeiter der Stadt Vaihingen in Baden-Württemberg fanden große Mengen entsorgter Lebensmittel. © Stadt Vaihingen

In Baden-Württemberg stießen Stadt-Mitarbeiter auf große Mengen entsorgter Lebensmittel. Zu den möglichen Hintergründen gibt es verschiedene Theorien.

Vaihingen - Wer macht so etwas? Diese Frage stellten sich auch Mitarbeiter der Stadt Vaihingen (Baden-Württemberg) in der Nähe von Stuttgart. Sie mussten einen ungewöhnlichen Fall unerlaubter Müll-Entsorgung aufnehmen. Die sich in dem Fall nicht um alte Autoreifen oder Möbel drehte, die in der Natur abgeladen wurden. Sondern um größere Mengen Lebensmittel, die noch genießbar waren!

Vaihingen (Baden-Württemberg): Lebensmittel einfach weggeworfen

Ein Foto der Lebensmittel, die wohl bereits auf ein Fahrzeug des örtlichen Bauhofs umgeladen waren, zeigte die Stadt Vaihingen am 6. April bei Facebook. Mit Worten voller Sprachlosigkeit: „Bei manchen Bildern wissen wir auch nicht mehr, was wir sagen sollen“, heißt es in dem Posting.

Und weiter: „Vier Säcke voll weggeworfener Lebensmittel - teils erst kürzlich abgelaufen, teils noch haltbar - hat unser Bauhof heute auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof aufgesammelt. Dass hier Müll illegal abgelegt wird, ist schon ärgerlich. Von der Verschwendung der Lebensmittel ganz zu schweigen ...“

Die Fassungslosigkeit der Stadt teilen auch viele Facebook-Nutzer. „So etwas geht gar nicht“, „Es ist kaum zu glauben, Hunger und Armut in der Welt, und dann so eine unsägliche Aktion von Verschwendung“ und „Den Leuten geht‘s doch noch viel zu gut“, schreiben sie.

„Auffällig ist, dass hauptsächlich Nudeln und andere haltbare Lebensmittel hier abgelagert wurden“, erklärt Pressesprecher Mario Steigleder gegenüber der Vaihinger Kreiszeitung.

Vaihingen (Baden-Württemberg): Hintergründe der Lebensmittelverschwendung bleiben unklar

Die Hintergründe der Lebensmittelentsorgung bleiben im unklaren - doch Theorien gibt es mehrere. „Man könnte fast meinen, das wären Spenden gewesen. Konserven, Nudeln.... hat da jemand gesammelt und dann sich nichts weitergegeben?“, unkt eine Nutzerin. Eine andere meint: „Das könnte auch von einer Wohnungsauflösung stammen. Ältere Menschen horten ja oft zu viel Lebensmittel. Selbst erlebt und habe die Ware dann unter der Familie verteilt.“

Vaihingen (Baden-Württemberg): Stammen Lebensmittel von Corona-Hamster-Aktion?

Da auf dem Foto vor allem Nudeln und Konserven zu sehen sind, denken aber viele an etwas anderes: Stammt das etwa von einer Hamster-Aktion aus der Corona-Zeit? „Schaut irgendwie aus wie von nem Hamsterkauf übrig. Würde ja passen“, schreibt ein Nutzer. „Das sind ja lauter Lebensmittel, die vor einem Jahr noch gehamstert wurden“, heißt es zudem.

Bei Reddit geht das Foto ebenfalls durch die Decke, mit mehr als 3.000 Reaktionen in den ersten 19 Stunden. Aber: Dort ist es mit der unbestätigten Annahme gekennzeichnet „Zwei Jahre nach dem ersten Lockdown zeigt sich, was mit gehamsterten Lebensmitteln passiert“ - ob es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt, bleibt jedoch unklar. Eine Edeka-Filiale weigert sich unterdessen, teures Öl zu verkaufen - und macht eine klare Ansage. (lin)