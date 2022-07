Großbrand bei Reifenhersteller in BaWü: Chef feierte nebenan Mega-Hochzeit - Feuerwerk als Auslöser?

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In Gammertingen im Landkreis Sigmaringen brach am Samstagabend ein Feuer auf dem Gelände eines Reifenherstellers aus. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben. © dpa/Kohls

Auf dem Gelände eines Reifenherstellers in Gammertingen ist ein Feuer ausgebrochen, bei dem fünf Menschen verletzt worden sind und ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist.

Gammertingen – Für ein junges Brautpaar aus dem Landkreis Sigmaringen hätte Samstag der schönste Tag ihres Lebens werden sollen. Die Traum-Hochzeit der beiden kam jedoch zu einem plötzlichen Ende, als auf dem benachbarten Firmengelände eines Reifenherstellers ein Feuer ausbrach. Stundenlang stand die Anlage lichterloh in Flammen und bis in die Morgenstunden waren im Himmel Rauchsäulen zu stehen. Neben einem Schaden in Millionenhöhe zogen sich fünf Personen Verletzungen zu. Über die Ursache hinter dem Brand wird nun spekuliert.

Brand in Reifenlager: Fünf Verletzte bei Feuer in Firmengebäude

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung bekanntgab, soll es um rund 23.30 Uhr erste Meldungen über ein Feuer auf dem Gelände des Reifenherstellers Göggel gegeben haben. Als die Einsatzkräfte wenig später vor Ort eintrafen, sollen ein Lager- und Verwaltungsgebäude der Firma, sowie Reifen, Folien und Autos in Flammen gestanden haben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen während eines Großbrandes auf dem Gelände eines Reifengroßhändlers und löschen das Feuer. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Millionen Euro. © Thomas Warnack/dpa

Zwar konnten die knapp 380 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen, dennoch wird derzeit mit einem beachtlichen Sachschaden von mehreren Millionen Euro gerechnet - eine ähnliche Summe wie bei einem Großbrand in Urspring vergangene Woche. Außerdem sollen sich fünf Menschen leicht verletzt haben. Vier von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert, während eine weitere Person eine Platzwunde erlitt.

Brand in Reifenlager: Feuerwerk bei Hochzeitsfeier mögliche Ursache

Während die Einsatzkräfte gegen die Flammen kämpften, mussten die Bewohner des Ortes Gammertingen durch eine Radiodurchsage davor gewarnt werden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwar konnte eine Hälfte des Gebäudes gerettet werden, wie es zu dem katastrophalen Brand kam ist derzeit aber immer noch unklar.

Bekannt ist bislang nur, dass zum Zeitpunkt des Feuers eine Hochzeitsfeier in der Nähe des Firmengeländes stattgefunden haben soll. Nach Angaben der Schwäbischen Zeitung soll es sich dabei um die Hochzeit des Firmenchefs auf einem benachbarten privaten Grundstück gehandelt haben. Bei der großangelegten Feier, auf der unter anderem Schlager-Star DJ Ötzi einen Liveauftritt hatte, soll es knapp eine Stunde zuvor ein Feuerwerk gegeben haben. Ob ein Zusammenhang zwischen dem bunten Spektakel und dem vernichtenden Brand besteht, darüber kann bislang nur spekuliert werden. „Es gab ein Feuerwerk. Ermittlungen haben noch nicht gezeigt, dass es den Brand ausgelöst hat. Es ist aber naheliegend.“, äußerte sich ein Polizeibeamter gegenüber dem Reutlinger General-Anzeiger. Ein Zusammenhang wird auch nach dpa-Angaben aktuell geprüft. (le mit dpa)

Im bayerischen Landkreis Bamberg standen vor wenigen Tagen etliche Waldstücke in Flammen. In Unterfranken hingegen mussten während eines Feuers mehrere Kinder aus einem Klettergarten gerettet werden.