„Ausgeburt von passiver Aggressivität“? Bei WG-Zettel gehen die Meinungen auseinander

Von: Bettina Menzel

Passiv oder aggressiv oder nicht? Bei diesem Zettel gehen die Meinungen auseinander.

Ein Zettel aus einer WG sorgt für Diskussionen. Die einen wollen direkt einziehen, die anderen halten die Nachricht hingegen für die nicht sonderlich nett.

München – Die Kommunikation per E-Mail, WhatsApp oder Brief ist nicht immer einfach: Das geschriebene Wort bietet jede Menge Spielraum für Missverständnisse. Ein im Netz geteilter Zettel aus einer Wohngemeinschaft zeigt das erneut eindrucksvoll. Während die einen die Nachricht nett fanden, hielten die anderen die Worte klar für passiv-aggressiv. Doch was stimmt?

Diskussion im Netz: WG-Zettel passiv-aggressiv oder nett?

Nicht immer laufen sich die Bewohner einer Wohngemeinschaft über den Weg. Verschiedene Uni- oder Arbeitszeiten sorgen dafür, dass sich ein wichtiges Thema nicht direkt besprechen lässt. Dann eignet sich die WhatsApp-Gruppe oder ein klassischer Zettel in der Küche für eine schnelle Botschaft. So geschehen offenbar in einer Wohngemeinschaft, die das Badezimmer unter Wasser gesetzt hat. Ein Nutzer der Plattform Reddit teilte das Fundstück am Donnerstag mit dem Hinweis, er habe den Zettel in der WG seiner Freundin gefunden. „Leute, duschen ist geil, aber Sicherheit im Badezimmer auch“, beginnt die handschriftliche Nachricht demnach. „Wenn man heimkommt und fast auf die Fresse fliegt, weil das halbe Bad unter Wasser steht, ist das so semigeil und gefährlich.“

Passiv oder aggressiv oder nicht? Bei diesem Zettel gehen die Meinungen auseinander. © Reddit @Lugias98_2

Offenbar war die Überschwemmung so groß, dass der Zettel von Aquaplaning-Gefahr im Badezimmer sprach und um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, sogar die Bibel zitierte. Man soll an seine Mitmenschen denken, so die Aufforderung. „Behandelt sie, wie ihr selbst behandelt werden wollt, steht sogar in der Bibel“, hieß es dazu – obwohl man diese Handlungsanweisung auch als den kategorischen Imperativ des Philosophen Immanuel Kant interpretieren könnte. So oder so entbrannte unter dem Beitrag auf Reddit eine rege Diskussion. Denn trotz zahlreicher handgemalter freundlicher Sonnen und Smileys auf dem Papier war offenbar nicht eindeutig: Ist die Nachricht nun nett oder doch eher passiv-aggressiv?

Der Ton macht die Musik: Von „lieb gemeint“ bis „passiv-aggressiv“

Es sei interessant, wie unterschiedlich Eindrücke sein können, kommentierte ein Nutzer den Beitrag. „Für mich liest sich dieser Text wie die Ausgeburt von passiver Aggressivität. Die ganzen Smileys und ‚Witze‘ lassen es nur noch mehr so wirken“, so die Interpretation. Diese Meinung war kein Einzelfall: „Die Emojis geben mir so ein Gefühl von unterschwelliger Aggression“, lautete ein weiterer Kommentar. Dem widersprachen zahlreiche andere: „Ist doch lieb gemeint und gut rübergebracht“, schrieb jemand. „Finde ich irgendwie sympathisch“, jemand anderes. Ein weiterer Nutzer kam zu einer salomonischen Lösung zwischen beiden Fronten: „Bisschen passiv-aggressiv, aber sonst lustig“, so seine Meinung.

Egal ob direkt oder schriftlich: Der Ton macht die Musik. Das ist sogar wissenschaftlich untersucht. So fand etwa ein Forscherteam der Cardiff University in einer Studie im Jahr 2020 heraus, dass ein kontrollierender Tonfall bei dem gleichen Satz deutlich mehr Widerstand bei den Empfängern hervorrief, als ein freundlicher Tonfall. Das bedeutet also: Wer andere dazu bringen will, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, muss freundlich sein. Bei schriftlichen Nachrichten liegt der Tonfall jedoch meist im Auge des Betrachters. Zahlreiche Nutzer kamen unter dem Reddit-Beitrag daher zur einfachsten Lösung: Bei der nächsten Flutung des Badezimmers sollten die Bewohner die Sache einfach persönlich klären.