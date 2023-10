Bär hetzt Touristen auf Boot hinterher – Video zeigt Verfolgungsjagd

Von: Michelle Mantey

Teilen

Touristen wollen mit dem Boot die Landschaft erkunden. Plötzlich werden sie von einer Bärin verfolgt. Mit einer Kamera halten sie die Verfolgungsjagd fest.

München – Die russische Halbinsel Kamtschatka ist ein beliebtes Reiseziel für Touristin, die eine nahezu unberührte Natur sehen wollen. Hier gibt es heiße Thermalquellen, Vulkane und zahllose Wälder. Einer fühlt sich hier besonders wohl: Der Baunbär. Er wird wie die Halbinsel, auf der er lebt, auch Kamtschatka-Braunbär genannt. Als Touristen ihn entdecken und ein Video machen wollen, werden sie plötzlich von dem Bären verfolgt.

Vermutlich handelt es sich bei dem Bären um ein weibliches Tier. Sie ist gerade mit ihren beiden Bärenkindern am Waldrand Richtung Fluss unterwegs, als plötzlich das Touristen-Boot auf die kleine Familie zufährt. Blitzschnell reagiert sie auf das heranfahrende Boot und rennt auf dieses zu. Dabei scheint die Bären auch vor dem Wasser nicht zurückzuschrecken.

Bärin verfolgt ein Touristenboot. Sie möchte ihre Kinder beschützen (Symbolbild) © Wirestock/IMAGO

Bär verfolgt Touristen-Boot auf der russischen Halbinsel Kamtschatka

Als das Boot an der Bären vorbeifährt, nimmt diese die Verfolgung auf. Einer der Insassen hält das Ergebnis mit der Kamera fest. So ist auf dem Video zu erkennen, wie die Braunbärin dem Boot am Ufer hinterher. Plötzlich beginnt eine Frau zu schreien und versucht so die Braunbärin zu vertreiben. Bis es ihnen schließlich gelingt, sie abzuhängen. Das Boot ist etwas schneller als die Bären-Mutter.

Begegnet man einem Bären, so gilt es laut Peta grundsätzlich Ruhe zu bewahren, nicht wegzurennen und keine Fotos oder Videos zu machen. Schnelle Bewegungen können auf Bären bedrohlich wirken. So muss die Bären sich wohl auch durch das heranfahrende Boot bedroht gefühlt haben. Um einen Angriff zu vermeiden ist es besser ruhig zu bleiben und die Arme zu heben, um sich groß zu machen. Auch lautes Reden kann helfen, den Bären zu vertreiben. Während die Boot-Touristen vom Bären verfolgt werden, erleben andere ganz entzückende Momente mit ihnen.

Touristen halten Bewegung mit Bären per Video fest

So hält eine TikTokerin ihre Begegnung mit einer Bärenfamilie aus sicherer Entfernung fest. Sie schreibt: „Stell dir vor, du wachst in Kamtschatka auf.“ Zu sehen ist eine Bärin mit ihrem Bären-Kind einen Steg entlanglaufen. Die Tiere mit dem braunen Fell sind dort auch eine Art Attraktion für Reisende. Das führte auch dazu, dass einige Wilderer versuchten, die Bären auf der Halbinsel zu jagen. Daher setzte sich der WWF nach eigenen Angaben bis 2011 für den Schutz der Tiere ein. Auch in Europa sind Bären von Schützen bedroht.

Wenn Mensch und Bär aufeinandertreffen, kann es zu einigen Unfällen kommen. So wurde in Italien ein Bär von einem Auto erfasst. (mima)