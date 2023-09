Bär erlebt tagelange Qual – Tier steckt in Plastikfass fest

Von: Felina Wellner

Teilen

Zu tief ins Fass geschaut – ein wildlebender Braunbär ist in den Bergen Spaniens in Plastik gefangen gewesen. Panisch lief er auf und ab, ehe ein Ärzte-Team zur Hilfe eilte.

Anllares del Sil – Die Futtersuche eines in der Provinz Léon beheimateten Bären hat sich zu einem Notfall entpuppt. Um an die Maiskörner in einem Plastikfass zu gelangen, nahm er einiges in Kauf – und blieb stecken. Es ist nicht das erste Mal, dass einem Bären aus einer derartigen Futter-Patsche herausgeholfen werden musste. Der sonst sehr autonome Einzelgänger war auf fremde Hände angewiesen. Am 13. September wurde der Braunbär von einem Anwohner entdeckt.

Anwohner wird Augenzeuge: Braunbär im Plastikfass gefangen

„Wir fuhren hin und stellten fest, dass der Bär in Plastik stecken geblieben war“, sagt Präsident der spanischen Tierschutzorganisation für Braunbären Guillero Palomero der Tageszeitung El País. Er kontaktierte daraufhin die Bärenpatrouille der Regionalregierung. In die Wege geleitet wurde die Rettungsaktion von Borja Martínez. Nichts ahnend, sei er am Morgen im spanischen Bergdorf spazieren gewesen. Dort machte er diese außergewöhnliche Entdeckung:

„Das Tier war desorientiert, lief umher und näherte sich nicht dem Wald, weil es wohl Angst hatte und sich im Freien sicherer fühlte.“

Wo genau das Horror-Erlebnis passiert ist und wie lange der Bär mit der Kopfbedeckung ausharren musste, ist unklar. Obwohl sich der Bär in der Nähe einer Mülldeponie aufhielt, gehen sie nicht davon aus, dass er dort nicht auf das Fass mit dem Mais gestoßen ist, so David Cubero von der Bärenpatrouille gegenüber der spanischen Zeitung. Sein Team eilte nach dem alarmierenden Anruf schnell herbei. Das Gewicht des Bären hat zu diesem Zeitpunkt mit 98,5 Kilogramm im untergewichtigen Bereich gelegen, geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der Regierungsbehörde von Kastilien und León hervor. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um ein tagelanges Unterfangen ohne jeglicher Nahrungsaufnahme gehandelt hat.

Zurück in der Natur – Ärzte-Team rettet Braunbär-Leben

Keine ungefährlichen Tiere – erst kürzlich ist es in den USA zu einer gefährlichen Bärenattacke gekommen. Das Einsatz- und Ärzteteam der Regionalregierung setzte deshalb einen Schuss mit Betäubungspfeil ab, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Anschließend ließ sich das Plastikfass problemlos entfernen. Zudem untersuchte das Ärzteteam den Gesundheitszustand des Bären und legten ihm ein GPS-Halsband an, um seine Bewegungen zu überwachen.

Der Meldung zufolge stellte sich der Zustand des Bären als stabil heraus und so wurde er zurück in die Natur entlassen. Dass sich Bären in Menschennähe begeben, ist selten und mit einer derartigen Rettungsaktion somit nicht immer zu rechnen.