Bären hüpfen auf Trampolin im Garten – Video zeigt unglaublich niedliche Szenen

Von: Martina Lippl

Bären-Familie hüpft auf Trampolin im Garten, wie ein Screenshot von einem Video auf Facebook zeigt. © Screenshot Facebook

Eine Bärenfamilie klettert zum Spielen auf ein Trampolin. Diese beeindruckende Szene filmt eine Frau aus dem US-Bundesstaat Connecticut.

Farmington – Mehrere Bären wandern in einen Garten und klettern auf ein Trampolin. Dann hüpfen vier Bären auf dem Trampolin, rollen darauf herum und raufen ein bisschen. Ein fünfter Bär erforscht am Boden das Spielgerät. Das Video von dem tierischen Besuch hat Olivia Germano aus Farmington (USA) auf Facebook gepostet.

Bären hüpfen auf Trampolin im Garten – Facebook-Post begeistert

„Das ist großartig“, „wunderbar“ und „unglaublich“ ist in den Kommentaren zu lesen. „Sie sind so wunderschön und machen keine Probleme, wenn sie in Ruhe gelassen werden“, schreibt ein Nutzer. Der Bärenfamilie beim Spielen zuzusehen, sei einfach umwerfend, findet ein anderer. Die Bären auf einem Trampolin zu sehen, lässt einen fast vergessen, wie gefährlich und unberechenbar diese Wildtiere sein können. In Deutschland brachte Problembär Bruno die Behörden in Bayern 2006 ins Schwitzen. Brunos Schwester töte jetzt einen Jogger in Italien. In Bayern wurden erneut Braunbär-Spuren entdeckt.

US-Behörde warnt: Konflikte zwischen Bär und Mensch nehmen zu

Die Bären im US-Bundesstaat Connecticut sind Schwarzbären (Ursus americanus americanus). Mehr als 1.000 Schwarzbären leben in dem Bundesstaat, schätzt das Connecticut Department of Energy and Environmental Protection (DEEP). In Farmington sollen es vergangenes Jahr 57 Exemplare gewesen sein. Die Behörden klären regelmäßig über die Population und die Gefahren sowie Verhaltensregeln auf, um ein friedliches Miteinander von Mensch und Bär zu ermöglichen.

Kommt es jedoch zu einem Bären-Angriff auf einen Menschen, geht die Sicherheit vor, ist auf der DEEP-Webseite zu lesen. Der Bär wird dann „human eingeschläfert“. Erst vor kurzem war das der Fall. Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ist eine 74-Jährige von einer Bärin angegriffen und gebissen worden. Auch Bären, die in Häuser eingedrungen waren, mussten dieses Jahr schon eingeschläfert werden. Die Konflikte zwischen Bären und Menschen nehmen der Behörde zufolge weiter zu.

Im Garten von Olivia Germano ist die Bärenfamilie offenbar regelmäßig zu Besuch, wie weitere Facebook-Posts zeigen. Die Tiere schnüffeln an den Gartenmöbeln auf der Terrasse. Bisher läuft alles friedlich ab. Eine außergewöhnliche Begegnung mit einem verirrten Wolf filmte ein Vater mit seinem Handy. Nur wenige Meter trennten damals den Mann und seine Tochter von dem Tier. (ml)