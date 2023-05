Zahlreiche Vorfälle zuletzt: Was Sie keinesfalls tun sollten, wenn Sie beim Wandern einem Bären begegnen

Von: Maximilian Kettenbach

Einem Bären in freier Wildbahn zu begegnen, ist nach den vielen Vorfällen zuletzt nicht mehr unwahrscheinlich. Wichtig ist, dafür Verhaltensregeln zu kennen und zu befolgen, um das Risiko zu minimieren.

München – Die ziemlich furchteinflößende Aussicht, einem Braunbären von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, ist ein realistisches Szenario geworden. Vorfälle wie der Angriff auf den Jogger Andrea in Trentino, der Biss eines Bären in Slowenien und gerissene Schafe in Bayern zeigen die potenzielle Gefahr.

Als Reaktion darauf sollen viele Braunbären zum Abschuss freigegeben werden, wenngleich der Widerstand lautstark ist. In den Zentralalpen gehen Experten aktuell von 73 bis 92 Bären aus, mit Jungtieren sind es noch einmal ein paar mehr. Was bedeutet, dass Touristen in der Urlaubssaison besonders vorsichtig sein und sich im Voraus über mögliche Bärengebiete informieren sollten.

Italien, Österreich, Bayern und weitere Länder betroffen: Was Sie (nicht) tun sollten, wenn Sie einem Bären begegnen

Was sollte ich NICHT machen?

Braunbären sind von Natur aus scheue Tiere und meiden normalerweise Menschen. Sie haben einen starken Geruchs- und Gehörsinn und können uns in der Regel frühzeitig wahrnehmen. Laut der Umweltschutzorganisation WWF sollte man in jedem Fall dem womöglich ersten Impuls, wegzulaufen, nicht folgen, wenn man einem Bären begegnet. Stattdessen rät der WWF dazu, stehenzubleiben und nicht zu zeigen, dass man Angst hat. Vermeiden Sie alles, was der Bär als Bedrohung empfinden könnte, einschließlich Steinewerfen oder drohender Gesten. Ein Schnappschuss ist ein Tabu.

Was mache ich, wenn mir ein Bär gegenübersteht?

Wenn man einem Bären begegnet, bleiben Sie ruhig stehen und versuchen Sie durch lautes Reden und Bewegungen auf sich aufmerksam machen. Fühlen Sie sich unsicher, sprechen sollten Sie zur Sicherheit lauter sprechen oder singen. Triffen Sie auf Jungbären, ziehen Sie sich am besten langsam und ruhig zurück, da die Bärenmutter in der Nähe sein könnte und aggressiv werden kann, wenn sie ihre Jungen bedroht sieht.

Ein Braunbär ist im Tal Zadné Meďodoly in Tatranská Javorina unterwegs. In Europa leben rund 17.000 Braunbären. © Milan Kapusta/tasr/dpa

Bären-Angriffe: Pfefferspray kann helfen

Wie kann ich mich wehren, wenn ein Bär angreift?

„Ich gehe nur noch mit einem Pfefferspray in den Wald“, berichtet eine Pächterin einer Alm an der bayerischen Grenze zu Tirol Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Pfefferspray scheint das Mittel der Wahl. Eine Studie, die laut Spiegel.de im Fachmagazin „Journal of Wildlife Management“ veröffentlicht wurde, legt das nahe. Das Forscherteam aus den USA und Kanada fand heraus, dass Pfefferspray sogar effektiver zu sein scheint als Schusswaffen. In 92 Prozent der Fälle wichen die Bären zurück.

Beeren, Nüsse – und manchmal auch Fleisch: Wie sich ein Bär ernährt

Was essen Bären?

Bären suchen den Großteil ihres Lebens nach Nahrung. Sie sind keine reinen Fleischfresser, sondern Allesfresser, bei denen pflanzliche Nahrung etwa drei Viertel ihrer Ernährung ausmacht. Im Sommer und Herbst ernähren sie sich von Baumrinde, Blättern, Wurzeln, Gras und vielen Früchten wie Beeren, Nüssen und insbesondere Bucheckern. Im Frühjahr frisst der Bär laut WWF auch den Kadaver von Tieren, die den Winter nicht überlebt haben, darunter Rehe. Im Winter zieht sich der Bär zum Winterschlaf in seine Höhle zurück, berichtet vier-pfoten.de.

Bären-Angriffe: Wann Hunde Probleme machen können

Wie reagieren Bären auf Hunde?

Wenn Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen und einem Bären begegnen, empfiehlt sich auch hier ruhig zu bleiben. In Wäldern, in denen es Bären gibt, sollten Hunde immer an der Leine gehalten werden. Nicht selten sind offenbar Hunde Auslöser von Konflikten mit den Tieren. „Sie stellen dem Bären nach, der sich bedroht fühlt und den Hund verfolgt. Tritt der Hund den Rückzug an, führt er den Bären zu seinen Menschen“, erklärt die globale Tierschutzorganisation vier-pfoten.de in ihrem Ratgeber für Wildtiere. In Italien setzen einige Hirten bereits große Hunde als Schutz gegen Bären ein.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Maximilian Kettenbach sorgfältig überprüft.

