Lidl: „Sollten wir uns Sorgen machen?“ Englische Filiale verkauft scheinbar ungewöhnliches Gemüse

Von: Anna Lorenz

In der englischen Grafschaft Kent geht der Bär um – nicht in freier Wildbahn, sondern in einer Filiale von Discounter Lidl. „Sollten wir uns Sorgen machen“? Oder ist alles nur ein Tippfehler? Lesen Sie selbst.

Kent – Vegetarisch, Vegan, nur mit Fisch oder eiweißfrei – mit der Nachfrage steigt auch das Angebot an Produkten jenseits des Bekannten. Ob Supermarkt oder Discounter, mittlerweile haben die Lebensmittelhändler eine breite Palette an Waren im Sortiment, die auch den speziellsten Kundenwunsch erfüllen zu können scheinen. Ob der jüngste Sprössling des Gemüseangebots bei Lidl eine völlig neue Perspektive auf die kulinarische Thematik wirft, oder nur einen Blick auf die Autokorrektur vermissen lässt, müssen Sie hierbei selbst beurteilen.

Richtig gelesen? Discounter Lidl verkauft Bären in der Gemüseabteilung

„Sollten wir uns Sorgen machen?“, fragt die Twitter-Userin aus Gravesend in der englischen Grafschaft Kent. Denn bei Lidl könnte, wie sie es betitelt, bald das Credo „Food bites back“ (dt.: Das Essen beißt zurück) gelten. Die Sorge ist nicht unbegründet, bietet der Lebensmittelhändler in der Gemüseabteilung doch gegenwärtig vegane Bären an. Vegane Bären? Bevor Sie sich fragen, ob sich tz.de vertippt hat oder dringend selbst vor dem Erstellen dieser Meldung seinen Kalorienhaushalt auf Vordermann bringen sollte, sehen Sie sich dieses skurrile Angebot der britischen Lidl-Filiale selbst an:

Cucumbears, also „Gurkenbären“, verkauft der Discounter in Kent. Ein neues Produkt, das den Trend, tierische Lebensmittel durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen, umdreht? Eine brillante Idee für einen weiteren Geschäftszweig? Grundsätzlich vegane Produkte in der Variante für Fleischliebhaber? Wer sich nach Pferdelasagne und Co. schon auf die nächste, zum Verspeisen eher ungewöhnliche Proteinquelle gefreut hat, muss leider enttäuscht werden: die „Cucumbers“ waren doch nur falsch geschrieben. Im Angebot sind ganz normale Snackgurken. (askl)