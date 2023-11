Zugschaffner erzählt vom Streik – „da ist auch Schadenfreude und Gehässigkeit“

Von: Jana Stäbener

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn lässt den Streik-Tag Revue passieren und wird deutlich: „Effektiv haben wir vor der Dienststelle ’ne Schachtel leer geraucht.“

Der Bahn-Streik ist vorbei. Nach 20 Stunden Notfahrplan fahren die Züge in Deutschland wieder nahezu überall regelmäßig. Am Donnerstag (16. November) sind aufgrund des Streiks 80 Prozent der geplanten Fahrten ausgefallen. Mit dem Streik will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Druck auf die Deutschen Bahn (DB) ausüben. Sie fordert vom Unternehmen 35 Wochenstunden für Schichtarbeiter und Schichtarbeiterinnen, 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.



Einer, der diese Forderungen für mehr als angemessen hält, ist der Mitte 20-jährige Tim Meier*. Er muss sich am Tag des Warnstreiks ähnlich gefühlt haben wie Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen, denn er ist Zugschaffner bei der Deutschen Bahn und stand nur in Bereitschaft herum, weil alle Züge ausfielen. „Effektiv haben wir vor der Dienststelle ’ne Schachtel leer geraucht“, erzählt Meier.



Er selbst ist nicht in der Gewerkschaft, unterstützt aber den Arbeitskampf. „Für das, was wir leisten, haben wir es echt verdient“, findet Meier. BuzzFeed News Deutschland erklärt er, warum der Streik, die Leute ärgern müsse.

GDL-Streik bei der Bahn „muss eben wehtun“

Einige Menschen seien am Donnerstag „so richtig angepisst“ gewesen, so wie die, die das Münchner Bahnchaos letztens erwischt hat. Klar könne er das verstehen, dass sich Leute über den Streik aufregen. Aber die sollten eher auf die Deutsche Bahn schimpfen.



„Die ist selbst schuld, wenn sie uns zur Weihnachtszeit so ein Druckmittel in die Hand legt“, sagt der Zugschaffner. „Es muss dem Arbeitgeber eben wehtun und von 1 bis 3 Uhr nachts streiken bringt halt nichts.“

Wie realistisch ist ein Bahn-Streik an Weihnachten?

Kommt also an Weihnachten ein Streik? Zumindest habe GDL-Chef Claus Weselsky nichts mehr zu verlieren, glaubt Meier. „Der wird für seine Leute nochmal alles durchdrücken, was geht“, vermutet er. Der Gewerkschafter habe versprochen, dass es ohne kürzere Arbeitszeit keinen Tarifvertrag gebe.



„Wenn sich in der nächsten Verhandlungsrunde da nicht gewaltig was ändert, dann habe ich das Gefühl, dass Weihnachten nicht schön wird.“ (Dann bahnen sich Probleme an, so wie bei diesen Dingen auch)

„Was uns fehlt, ist Wertschätzung“

Ob er und seine Kollegen da ein schlechtes Gewissen haben? Nicht wirklich. „Da ist auch Schadenfreude und Gehässigkeit im Spiel“, sagt der 22-Jährige. Nicht nur gegen die Deutsche Bahn, sondern auch gegen die Fahrgäste, über die uns auch eine Zugbegleiterin einiges erzählt. „Ich habe das Gefühl, die werden von Tag zu Tag dümmer“, sagt er. Es gebe Menschen, die einer 94-Jährigen den Sitzplatz wegnehmen, nur weil sie 4,99 Euro dafür bezahlt haben oder einen Notarzteinsatz mit dem Hinweis stören, sie müssten aber auf „einen Termin“.



Meier schiebt das auf die Deutsche Bahn, die sich als „Gastgeber der Zukunft“ inszeniere und nicht als Transportunternehmen. „Das Wichtigste ist der Fahrgast, dass der mit einem Lächeln auf den Lippen aussteigt. Ob er eine Fahrkarte hat? Ob er sich zusammenreißt? Scheißegal.“ Der Warnstreik solle die Leute ärgern, weil das dann eben die Bahn treffe. „Was uns fehlt, ist Wertschätzung. Wir reißen da eine Sieben-Tage-Woche und wenn wir uns gut anstellen, gibts einen 2,60 Euro-Gutschein für Yormas.“

*Wir haben den Namen aus Gründen der Anonymität geändert. Der richtige Name von Tim Meier ist der BuzzFeed-Redaktion bekannt.

(Mit Material der dpa)