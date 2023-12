Schnee-Alarm und Hochwasser-Gefahr in Deutschland: „Zoltan“ bringt nächstes Sturm-Chaos

Von: Alina Schröder, Moritz Bletzinger, Sarah Neumeyer, Sandra Sporer, Victoria Krumbeck

Drucken Teilen

Kurz vor Weihnachten fegt Sturmtief „Zoltan“ über Deutschland. Im Osten bringt er massive Schneemengen, im Norden Hochwasser. Der DWD warnt weiterhin.

Update vom 23. Dezember, 11.35 Uhr: Die Wetterbedingungen stellen insbesondere eine Gefahr im Straßenverkehr dar. So verunglückte ein Paketlaster der DHL in der Nacht zu Samstag auf der A1 bei Osnabrück. Der Lkw sei unter einer Brücke aufgrund einer Sturmböe umgekippt und seitlich quer gegen die Leitplanke gerutscht, teilte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen mit. Der Fahrer sei jedoch nur leicht verletzt worden. Nach dem Unfall habe die A1 gegen Mitternacht vorübergehend gesperrt werden müssen. Drei Stunden später waren die Aufräum- und Bergungsarbeiten demnach abgeschlossen.

In Sachsen hat am Freitagabend starkes Schneechaos zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Wie die Dresdner Neuesten Nachrichten unter anderem berichten, verunglückte ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz in der Nähe von Pirna. Auf schneeglatter Fahrbahn verlor das Auto mit dem 57-jährigen Fahrer und der 67-jährigen Notärztin der Johanniter die Kontrolle. Der Wagen rutschte in den Graben und fiel auf die Seite. Die Insassen wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht, die Unfallstelle abgesperrt. Rund drei Stunden dauerten die Aufräumarbeiten in dem Schneetreiben. In Sachsen waren Rettungskräfte am Freitagabend aufgrund des Wetters im Dauereinsatz.

Extreme Hochwasser-Warnung in Deutschland – diese Regionen sind betroffen

Update vom 23. Dezember, 10.21 Uhr: Deutschland wird von einer Extremwetter-Lage heimgesucht. Zu starken Sturmböen und Dauerregen gesellen sich dringende Hochwasserwarnungen. Wie die Hochwasserzentralen informieren, sind diese Bundesländer stark betroffen:

Niedersachsen, besonders die Flussgebiete im Großraum Hannover, in Südniedersachsen, zwischen Hamburg und Bremen sowie im Emsland

Schleswig-Holstein, zwischen Hamburg und Kiel – hier gilt an der Ostküste eine Sturmflutwarnung

Sachsen-Anhalt, besonders die Flussgebiete im Norden des Bundeslandes

Thüringen

Hessen, besonders Nordhessen, Teile Mittelhessens sowie der Großraum Fulda

Bayern, betroffen ist hier der Nord rund um Bad Kissingen, Bamberg und Bayreuth sowie nordöstlich von Regensburg an der Grenze zu Tschechien

Baden-Württemberg, besonders östliche Regionen an der Grenze zu Bayern

Für die Bundesländer Brandenburg und Sachsen gibt es amtliche Warnungen vor Hochwasser (Stand: 23. Dezember, 10 Uhr).

Die Hochwasserzentralen informieren über Hochwasserwarnungen in Teilen Deutschlands. In den roten Bereichen wird vor „großem Hochwasser“ gewarnt. © Screenshot/hochwasserzentralen.de

Schnee-Alarm in Deutschland – „Zoltan“ bringt nächstes Sturm-Chaos

Update vom 23. Dezember, 7.16 Uhr: Erhebliche Schneebruchgefahr! Jetzt warnt der DWD vor starkem Schneefall. Sturm „Zoltan“ bringt Winter-Chaos nach Sachsen. Oberhalb von 400 Metern sind im Erzgebirge seit Freitagabend bis zu 50 Zentimeter Neuschnee gefallen. In sechs bis zwölf Stunden.

Auf dem Brocken und im Fichtelgebirge kommt es außerdem weiterhin zu schweren Sturmböen. Am Rande der westlichen und zentralen Mittelgebirge gibt es ergiebigen Dauerregen. Ähnlich ist die Lage im Allgäu und im Osten von Bayern. Gebietsweise kann es auch schneien.

In den Alpen und den Hochlagen des Bayerischen Waldes entwickeln sich Orkanböen und orkanartige Böen. Im Norden von Deutschlan hat sich die Sturm-Lage etwas entspannt, doch hier droht Hochwasser.

Wetter in Deutschland: DWD warnt vor Hochwasser

Update vom 22. Dezember, 20.49 Uhr: In Nordrhein-Westfalen warnen mehrere Städte und Landkreise vor Hochwasser. Über die Nina-App wurden Warnmeldungen an Bürgerinnen und Bürger verschickt. Der massive Niederschlag soll in einigen Regionen noch bis Heiligabend anhalten. Die Lage droht sich daher zu verschärfen. Auch in Teilen von Niedersachsen, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz warnt der DWD vor Hochwasser-Gefahr durch Dauerregen.

Aktuelle Warn-Karte des DWD. Das Wetter bleibt vielerorts regnerisch. Es besteht Hochwasser-Gefahr. © Screenshot DWD

Update vom 22. Dezember, 18.34 Uhr: Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) untersucht aktuell, ob als Teil von Sturmtief Zoltan ein Tornado in einem Kölner Stadtteil gewütet hat. Dies gab eine Sprecherin am Freitag (22. Dezember) bekannt. Bei dem betroffenen Stadtteil handelt es sich um Poll, gelegen im Süden der Domstadt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in diesem Stadtteil erhebliche Schäden durch Unwetter verzeichnet. Berichte der Feuerwehr zufolge gab es umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer und umgelegte Zäune. Aktuell sind Dachdecker im Einsatz, um die beschädigten Dächer zu reparieren, so eine Sprecherin am Freitagnachmittag. Laut Medienberichten sprachen mehrere Anwohner von einer Windhose, die durch den Stadtteil zog. Die Wetterwebseite Tornadoliste.de klassifizierte die Vorfälle vorerst als „Verdacht“.

Sturmschäden in Köln-Poll nach Sturm Zoltan: Ein Dach ist fast komplett abgedeckt. © IMAGO/Kohring

Sturm „Zoltan“ trifft Deutschland: Todesopfer gemeldet – Mann kommt im Hochwasser ums Leben

Update vom 22. Dezember, 13.46 Uhr: Ein Todesfall hat sich während des Sturmtiefs „Zoltan“ in Thüringen ereignet. Ein 64-jähriger Mann ist laut Polizeibericht an einem Wehr ertrunken. In der Nacht zum Freitag (22. Dezember) hatte er sich aus noch ungeklärten Gründen zum Wehr begeben und war untergegangen.

Gegen 1 Uhr morgens ging der Notruf bei den Rettungsdiensten ein. Sie fanden den Mann eingeklemmt und unter Wasser im Wehr. Aufgrund des hohen Wasserpegels und des intensiven Strömungsdrucks war die Rettungsaktion kompliziert. In den frühen Morgenstunden konnten die Helfer den Mann nur noch leblos bergen.

Voraussichtlicher Wasser-Höchststand an Nordseeküste während Sturm „Zoltan“ erreicht

Update vom 22. Dezember, 11.47 Uhr: Der voraussichtliche Höchststand des Hochwassers an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins wurde am Freitagmorgen (22. Dezember) erreicht. Am Eider-Sperrwerk bei Tönning wurde gegen neun Uhr ein Wasserstand von 2,51 Metern über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg mitteilte.

Dieser Pegelstand nähert sich der Schwelle einer schweren Sturmflut, die bei 2,50 Metern über MHW festgelegt ist. Seitdem hat der Wasserstand nachgelassen. In Husum, etwas weiter nördlich, wurde der Höchststand laut BSH um 9.28 Uhr mit 2,26 Metern über MHW ermittelt.

Durch den Sturm herabfallende Bäume und Äste sorgen für massive Schäden. © Kohring/dpa

Ein Autofahrer kollidiert mit einem durch den Sturm „Zoltan“ entwurzelten Baum und verletzt sich

Update vom 22. Dezember, 10.13 Uhr: Ein Mensch hat sich infolge des Sturms „Zoltan“ in Schleswig-Holstein verletzt. Der Autofahrer war in Fahrdorf unterwegs, als er mit einem vom Sturm umgeworfenen Baum zusammenstieß, berichtete eine Sprecherin der Polizei der Nachrichtenagentur AFP.

Am Donnerstagabend (21. Dezember) sorgte das Sturmtief für Störungen am Frankfurter Flughafen. Fraport, der Flughafenbetreiber, gab jedoch bekannt, dass sich die Lage am Freitag wieder beruhigt habe. Ein Unternehmenssprecher sprach von Verzögerungen am Donnerstagabend und mehreren Starts nach 23.00 Uhr. Normalerweise gilt ab 23.00 Uhr ein Nachtflugverbot. In Ausnahmefällen, wie sie am Donnerstag auftraten, kann die Flugfreigabe jedoch bis 24.00 Uhr verlängert werden. Der Sprecher unterstrich, dass trotz des Sturms keine Flüge ausgefallen seien. Am Freitagmorgen, so seine Aussage, sei der Betrieb wieder normal verlaufen: „Alle Ampeln sind auf grün.“.

Hohe Wellen brechen sich an den Fähranlegern der Nordseefähren in Dagebüll. Es droht eine Sturmflut. © Axel Heimken/dpa

Update vom 22. Dezember, 09.16 Uhr: Die Wasserstände der Elbe steigen am Freitagmittag aufgrund der schweren Sturmflut doch höher als zunächst angenommen. Hamburgs Innenbehörde und die Polizei haben am Freitagmorgen am Pegel St. Pauli deshalb vor einem Wasserstand von 3,25 Meter über dem mittleren Hochwasser gewarnt. Zunächst war von 3,05 Metern ausgegangen worden. Die Polizei warnte davor, überflutete Elbegebiete zu betreten und durch überflutete Straßen zu fahren. „Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern.“ Am Morgen waren bereits die Sturmwarnsirenen im Stadtgebiet zu hören. Zudem sind Warnungen an die Bevölkerungen über die sozialen Medien und die Warn-Apps verbreitet worden.

Sturm über Deutschland sorgt für Bahn-Probleme: DB meldet sich zu Wort

Update vom 22. Dezember, 8.00 Uhr: Der Orkan „Zoltan“ hat vor allem im Norden das Nah- und Fernverkehrsnetz stark beeinträchtigt, wie die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Webseite mitteilt. Fällt der gebuchte Zug am Freitag (22. Dezember) oder Samstag (23. Dezember) wegen des Sturms aus, kann das Ticket zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden, so die Bahn weiter. Allerdings seien die Züge in den nächsten Tagen stark ausgelastet. Man solle sich deshalb im Vorfeld diesbezüglich informieren. Möglich ist das auf bahn.de oder in der DB-Navigator-App.

Aber nicht nur der Verkehr ist eingeschränkt. Das Sturmtief hat auch für einiges an Verwüstung gesorgt. In Mittelhessen soll das Orkantief Schäden in Höhe von 130.000 Euro verursacht haben. Immerhin gab es dort laut eines Polizeisprechers bislang keine Verletzten. In Sachsen-Anhalt hingegen gab es zwei leicht Verletzte.

Und auch in den kommenden Tagen bleibt es stürmisch; erst am 24. Dezember soll der Wind laut dpa abflauen. Folglich ist die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Orkan- und Sturmböen weiterhin aktuell. Außerdem gibt es eine Sturmflutwarnung für die gesamte Nordseeküste, wie der Sturmflutwarndienst informiert.

Eingeschränkter Schiffs- und Bahnverkehr durch Sturmtief „Zoltan“

Update vom 21. Dezember, 23.03 Uhr: Deutschland hat das Sturmtief „Zoltan“ am Donnerstag bereits deutlich zu spüren bekommen. Störungen bei Bahn- und Schiffsverkehr, Schäden an Wohnhäusern und abgesagte Weihnachtsmärkte sorgten für chaotische Umstände. Wie geht es am Freitag weiter, mit welchen Einschränkungen ist zu rechnen?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die Nord- und Ostseeküsten für den Freitagvormittag mit Böen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 110 Kilometern pro Stunde, auch noch stärkere Orkanböen sind möglich. Auch dem Rest des Landes macht Sturmtief „Zoltan“ weiterhin zu schaffen. Zwar schwächt sich dort der Wind am Freitag zunächst ab, er frischt jedoch bereits in der zweiten Tageshälfte wieder auf.

Sturm Zoltan sorgt für Chaos in Deutschland – wie geht es am Freitag weiter?

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sagte für Donnerstagabend eine schwere Sturmflut in Hamburg voraus. Das Wasser der Elbe könne 2,5 Meter über das mittlere Hochwasser steigen. Die Sturmflutgefahr besteht noch bis etwa 23.25 Uhr. Eine weitere schwere Sturmflut prognostizierte das Bundesamt für Freitagvormittag an Elbe, Weser und Ems. Die Wasserstände werden zwischen 8 und 12 Uhr voraussichtlich auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen.

Im Bahnverkehr müssen Reisende auch am Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bahntickets könnten bei ausfallenden Strecken auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Die Bahn warnte jedoch, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien. Unter anderem berichtete eine dpa-Reporterin aus einem Zug von Hamburg nach Hannover, dass der Bahnhof Hannover wegen Überfüllung nicht angefahren werden könne.

Update vom 21. Dezember, 21.58 Uhr: Das Sturmtief „Zoltan“ wütete am Donnerstag über den Norden und Nordwesten Deutschlands hinweg. Vor allem orkanartige Böen sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze, die sich in der Nacht zu Freitag fortsetzen könnten. Allein im Süden Brandenburgs zählten die Einsatzkräfte ab dem Nachmittag bis in die frühen Abendstunden rund 68 Einsätze. Nach Angaben der Feuerwehr stürzte unter anderem in der Hansestadt ein 15 Meter hoher Baum neben einer Bushaltestelle. In Berlin wurde nach Angaben eines Sprechers ein Mensch durch einen umgestürzten Baum verletzt.

Aufgrund des Sturms ist in Niedersachsen ein Baum auf ein Wohnhaus gefallen. © -/NWM-TV/dpa

Sturmflutgefahr hält Deutschlands Norden weiter in Atem - Orkanartige Böen sorgen für Bahnchaos

Update vom 21. Dezember, 21.15 Uhr: Aufgrund der Sturmflutgefahr im Norden und Nordwesten Deutschlands wurde am Donnerstag die Fehmarnsundbrücke vollständig gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Brücke ist 900 Meter lang und verbindet die Insel Fehmarn in der Ostsee mit dem Festland.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Abend eine Unwetterwarnung unter anderem für die Westküste Schleswig-Holsteins herausgegeben. Von Donnerstag 12.00 Uhr bis Freitagmorgen 8.00 Uhr bestehe die Gefahr von orkanartigen Böen.

Sturmtief Zoltan sorgt für einen überfluteten Hafen im Nordseebad Dangast (Niedersachsen). © Markus Hibbeler/dpa

Die Deutsche Bahn kämpft unterdessen weiter mit den Folgen der starken Böen. Nach Angaben eines Sprechers seien zahlreiche Räumtrupps unterwegs, um Bäume aus Gleisbereichen zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren. Zuggäste müssten sich aber auch am Freitag auf erhebliche Einschränkungen einstellen. „Teilweise können Beschädigungen erst bei Tageslicht abschließend beurteilt werden“, teilte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. „Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass die Schäden erheblich sind und Einschränkungen für die Fahrgäste mindestens den morgigen Tag über andauern.“ Betroffen sei vor allem Norddeutschland, „aber auch in Teilen Hessens haben umgestürzte Bäume Oberleitungen beschädigt oder Strecken blockiert“.

Sturmtief „Zoltan“ wütet vor allem im Norden Deutschlands: Warnungen für Anwohner an der Elbe, Weser und Ems

Update vom 21. Dezember, 19.58 Uhr: Angesichts des Sturmtiefs „Zoltan“, das über Deutschland hinwegfegt, werden schwere Sturmfluten an der Elbe, Weser und Ems erwartet. In den Flüssen werden die Wasserstände am Freitagvormittag voraussichtlich auf mehr als 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind Hamburg, Bremen und Niedersachsen.

Die Hamburger Polizei warnte davor, sich in der Nacht zu Freitag in tiefer gelegenen Gebieten rund um die Elbe aufzuhalten. Das betreffe vor allem den Hafen, die Hafencity und elbnahe Gebiete. Zudem sollten Gebäude in diesen Gebieten vor Hochwasser geschützt und Fahrzeuge in höher gelegene Bereiche umgeparkt werden.

An den Küsten der Nordsee wurde bereits für Donnerstagabend eine Sturmflut erwartet, die das Potenzial hat, auf das Niveau einer schweren Sturmflut zu steigen. Wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei mitteilte, dielen am Donnerstag deshalb einige Fähren zwischen den Halligen und dem Festland aus. Für andere Fähren gilt am Freitag ein Sonderfahrplan.

Update vom 21. Dezember, 17.52 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag ein Baum auf einen Regionalzug gestürzt. Der Vorfall habe sich in Willebadessen ereignet, teilte die Polizei mit. Rund 200 Passagiere mussten den Zug auf freier Strecke verlassen, Angaben zu Verletzten gab es nicht. Da Oberleitungen beschädigt wurden, sollte die Strecke bei Paderborn bis zum Abend gesperrt bleiben

Auf einen Regionalzug bei Willebadessen (NRW) ist ein Baum gestürzt. © Polizei Höxter/dpa

Bahnverkehr wegen ersten Schäden durch Sturmtief „Zoltan“ eingeschränkt

Update vom 21. Dezember, 17.01 Uhr: Das Sturmtief „Zoltan“ hat am späten Donnerstagnachmittag vor allem im Norden Deutschlands zu ersten Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gebe es Ausfälle und Verspätungen bei Eurocity-, Intercity- und ICE-Verbindungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Nach Angaben der Bahn sind unter anderem folgende Strecken betroffen: Kiel-Hamburg, Hamburg-Westerland und Kiel-Hamburg-Bremen-NRW. Auch die Intercity-Verbindung Hamburg-Kopenhagen sei betroffen. Zudem gebe es im Regionalverkehr erste witterungsbedingte Verzögerungen. Als Alternative für die Fahrt von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen empfahl die Bahn Verbindungen mit Umstieg in Hannover. Fahrgäste sollten sich kurzfristig online über ihre jeweilige Verbindung informieren, hieß es. Die Bahn wies darauf hin, dass die Zugbindung aufgehoben wurde. Das bedeutet, dass Fahrgäste ihr Ticket somit an einem späteren Tag nutzen könnten.

Die Bahn bereite sich unterdessen auf weitere mögliche Schäden vor. „Sämtliche Einsatzkräfte sind in Bereitschaft versetzt“, sagte ein Sprecher der Bahn. „Großgeräte und Reparaturfahrzeuge haben wir zusammengezogen, damit wir - falls erforderlich - schnellstmöglich umgefallene Bäume beseitigen oder Äste aus der Oberleitung entfernen können.“

Orkan Zoltan trifft Deutschland: Erste Weihnachtsmärkte werden abgesagt

Update vom 21. Dezember, 14.32 Uhr: Mehrere Städte in Deutschland haben aufgrund der Sturmgefahr durch Orkan Zoltan ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. In Bremen und Bremerhaven bleiben die Weihnachtsmärkte zu, berichtet die Tagesschau. Im Norden wird aufgrund des Sturms vor Orkanböen und einer Sturmflut am Donnerstagabend gewarnt. Diese hat das Potenzial, auf das Niveau einer schweren Sturmflut zu steigen: „Wir sehen mittlerweile die Tendenz, dass es am Donnerstagabend zu einer schweren Sturmflut kommen kann“, sagte Jennifer Brauch von den BSH-Vorhersagediensten für Nord- und Ostsee.

In Bayern gibt es aufgrund von Orkan Zoltan ebenfalls erste Absagen. Die Gemeinden Rottach-Egern und Bad Wiessee (Landkreis Miesbach) haben zwei der drei Weihnachtsmärkte des „Tegernseer Adventszauber“ für Freitag (22. Dezember) abgesagt. Die vom DWD angekündigten Orkanböen gefährdeten die Sicherheit der Gäste und Standbetreiber, teilten die Gemeinden am Donnerstag mit. Außerdem sei wegen des Dauerregens mit „gravierendem Besuchermangel“ zu rechnen. In Nordrhein-Westfalen bleibt vorsorglich etwa der Essener Weihnachtsmarkt am Donnerstag geschlossen. Auch Duisburg, Remscheid und Moers haben ihre Märkte vorerst abgesagt, berichtet rp-online.de.

Kopie von Montage kleiner Kreis (6).jpg © dpa/Screenshot DWD/Fotomontage: IPPEN.MEDIA

Orkan Zoltan trifft Deutschland: Teils lebensgefährliche Ausmaße erwartet

Update vom 21. Dezember, 12.41 Uhr: Die Polizei Hamburg hat laut wetter.com eine Warnung ausgegeben. Die Bereiche um die Elbe sollen gemieden werden. Dazu zählen unter anderem der Hafen sowie die Hafencity und elbnahe Gebiete im Allgemeinen. Grund dafür ist die vorhergesagte Sturmflut, die gegen Abend erwartet wird.

Aus demselben Grund fahren die Fähren nach Norderney ab Donnerstagnachmittag nicht mehr. Betroffen sind laut Fahrplan der Reederei Norden-Frisia die Fähren um 16.45 und 18.15 Uhr sowie am Freitag um 6.15 und 7.30 Uhr. Zudem fahren die Harzer Schmalspurbahnen wetterbedingt nicht mehr zum Brocken.

Update vom 21. Dezember, 10.45 Uhr: Der Orkan Zoltan wütet seit den frühen Morgenstunden des Donnerstag (21. Dezember) über Deutschland. Der DWD warnte bereits vor dem Sturm, der in manchen Gebieten sogar lebensgefährliche Ausmaße annehmen soll und sein volles Ausmaß erst im Laufe des Tages entfalten wird. Wie Meteorologe Jan Schenk laut Weather Channel betont, starten die Orkanböen ab 12 Uhr mit voller Kraft im Norden. Dann sollen sie sich über ganz Deutschland ausbreiten. Gegen 15 bis 16 Uhr wird dann der Sturm-Höhepunkt erwartet.

Laut dem Sturmfahrplan des Weather Channel ist an der Küste mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h zu rechnen. Auch in München muss man sich im Tagesverlauf auf Sturmböen einstellen und sollte Sturm Zoltan nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn: Gegen Abend sollen auch die Windgeschwindigkeiten im Süden anziehen. Es werden Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h erwartet.

Der Weather Channel sagt zudem eine Sturmflut Donnerstagabend gegen 21 Uhr an der Nordseeküste voraus. Auch in Hamburg und Bremen sei mit einer Sturmflut zu rechnen. Eine zweite Sturmflut gebe es dann Freitagfrüh. Es wird dazu aufgerufen, auf die Warnungen der Behörden zu achten.

Der Orkan Zoltan sorgt für Sturmböen und könnte unter anderem für eine Sturmflut in Hamburg sorgen. (Archivbild) © Markus Tischler/IMAGO

Orkan Zoltan beschert Deutschland Sturmböen und Dauerregen

Update vom 21. Dezember, 7.34 Uhr: Alarmstufe rot in vielen Kreisen in Deutschland! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor der aktuellen Wetterlage. Laut aktueller Warnkarte gilt für einen Großteil Deutschlands momentan die Warnstufe 2. In 50 Kreisen gilt sogar die Warnstufe 3 (auf der Karte dann rot eingefärbt). Am Meer sowie im Bergland könne es zudem zu Sturm- beziehungsweise Orkanböen mit Windstärke 12 kommen. Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h sind da möglich.

Aber auch für den gesamten Rest Deutschlands gilt eine Wetter-Warnung. Schwere Sturmböen sind auch hier möglich. Im Harz und dem Allgäu ist für die kommenden Tage zudem Dauerregen mit bis zu 100 Liter pro Quadratmeter angesagt. Und auch in den restlichen Mittelgebirgen wird bis Samstag mit Regen gerechnet. Hier fallen laut DWD zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter.

Dauerregen und Sturmflut-Gefahr: Orkan Zoltan fegt am Donnerstag über Deutschland. © dpa | Jens Büttner / Screenshot DWD (Montage)

Originalmeldung vom 20. Dezember

München – Das Wetter dreht kurz vor Weihnachten noch mal so richtig auf. Am Donnerstag (21. Dezember) und Freitag (22. Dezember) kommt Sturm Zoltan auf Deutschland zu. Dabei sind Orkanböen mit bis zu 140 km/h möglich. Schon jetzt wird mit einer Sturmflut im Norden gerechnet. Zusätzlich sind Auswirkungen auf den Reiseverkehr zu erwarten, da umgefallene Bäume vor allem Bahnreisende verhindern können.

Orkan Zoltan braust auf Deutschland zu: „Wirklich großer und schwerer Sturm“

Bereits am Donnerstag erreicht der Sturm ganz Deutschland. Am Mittag rechnet Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel mit den ersten Orkanböen im Norden. Der Wind erfasst bis zum Abend auch den restlichen Teil des Landes. An der Nord- und Ostseeküste sind am Donnerstag Böen von rund 120 km/h zu erwarten. In der Mitte Deutschlands erreicht der Wind eine Stärke von 80 bis 100 km/h und im Süden etwas stärker, mit einer Windstärke von rund 100 km/h. Auch Orkanböen sind möglich. Zudem bringt der Sturm viele Schauer mit sich.

Passanten kämpfen mit dem Wind und ihren Regenschirmen. Kurz vor Weihnachten trifft Orkan Zoltan auf Deutschland. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Der Höhenorkan kann aufgrund des Schnee- und Regenschauers auch bis zum Boden durchschlagen, wie Schenk erklärt. An der Nordseeküste kann es zu drei Sturmfluten hintereinanderkommen. „Es könnte sogar eine schwere Sturmflut in Hamburg dabei sein“, prognostiziert der Meteorologe. Am Freitag lässt der Wind langsam nach, im Norden ist dennoch mit einem Windmaximum von 130 km/h zu rechnen. Im Süden sind am Freitag sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h über den Bergen möglich.

Orkan Zoltan trifft auf Deutschland: Beeinträchtigungen im Reiseverkehr erwartet

„Das ist ein wirklich großer, schwerer Sturm. Ein Orkan, den man ernst nehmen sollte“, warnt der Meteorologe. Am Freitagabend zieht Zoltan dann weiter in den Osten, sodass sich die Wetterlage am Samstag wieder beruhigt. Dennoch wird es auch an und nach Weihnachten windig und stürmisch.

Aufgrund des Unwetters ist mit Verhinderungen im vorweihnachtlichen Reiseverkehr zu rechnen. Umgestürzte Bäume könnten Oberleitungen der Bahn beschädigen und den Zugverkehr stark beeinträchtigen. „Bäume haben im nassen Erdreich kaum noch Halt und wenn jetzt noch viel Wind dazu kommt, können diese reihenweise umfallen und für Behinderungen sorgen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung dem Wetterportal wetter.net. So kurz vor den Feiertagen könnte es noch zu einem Weihnachtschaos kommen. (vk)