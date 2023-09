36.000 Euro Strafe nach Todesfällen: Mallorca will lebensgefährlichen Trend knallhart unterbinden

Party-Irrsinn auf der Balearen-Insel

Gerade unter britischen Urlaubern wird das sogenannte Balconing auf Mallorca wieder zum Trend. Die Urlaubsorte auf der Balearen-Insel wollen den Wahnsinn jetzt sanktionieren.

Mallorca – Wie vielerorts am Mittelmeer: Mallorca-Urlaub wird immer teurer, während auf der Balearen-Insel eine neue Diebstahl-Methode für Aufsehen sorgt. Pausenlos ist die beliebte spanische Ferieninsel im Sommer in den Schlagzeilen. Zum Beispiel deshalb, weil die Behörden bemüht sind, strengere Regeln für uneinsichtige Urlauber durchzuziehen – wie etwa auch das kroatische Dubrovnik an der Adria.

Mallorca-Urlaub: Balconing macht vor allem in Party-Hotspot Magaluf Sorgen

Das gilt in dieser Urlaubssaison auf Mallorca insbesondere für das wieder aufkommende „Balconing“. Ein lebensgefährlicher Trend in den Hotel-Anlagen, der in den vergangenen Jahren immer wieder Schwerverletzte und vereinzelt sogar Tote gefordert hat.

Vor allem im bei britischen Party-Touristen beliebten Urlaubsort Magaluf im Südwesten der Insel lässt sich das „Balconing“ in diesem Jahr verstärkt beobachten, und das, obwohl die örtlichen Behörden strikt mit Knallhart-Regeln durchgreifen. Um weiteres Unheil für übermütige Betrunkene einzudämmen.

Hotel-Balkone an der Playa de Palma: Auf Mallorca bereitet das „Balconing" große Sorgen. (Symbolfoto)

Urlaub auf Mallorca: Gemeinde Calvià sanktioniert das Balconing knallhart

Ein Sprecher der Gemeinde Calvià, zu der die Partymeile Magaluf gehört, richtete nun, Anfang September, nochmal eine deutliche Mahnung an die Sauf-Urlauber, die dem waghalsigen Wahnsinn nachgehen. „Balkonspringen ist in unserer Gemeinde nicht tolerierbar“, erklärte er dem Mallorca Magazin und wies darauf hin, dass dieser Trend zu „schweren Verletzungen und sogar zum Tod“ führen kann. Zumindest hätten die saftigen Strafen eine „stark abschreckende Wirkung“, erzählte der Sprecher. In Calvià sei es in diesem Sommer wohl auch deshalb noch zu keinen Todesfällen aufgrund von „Balconing“ gekommen, meinte er.

Dennoch sprachen die Behörden gegen mehrere Urlauber saftige Strafen aus: Stand 22. August wurden laut Mallorca Magazin in dieser Saison einzig in der Gemeinde Calvià fünf Urlauber zu heftigen Bußgeldern von je 36.000 Euro verdonnert, weil sie sich nicht an die Regeln in den Hotels hielten. Sie wurden zudem aus den Hotels verwiesen. Zur Einordnung: Beim „Balconing“ versuchen Urlauber, meist betrunken, von Balkon zu Balkon zu klettern oder von Balkonen in den Pool der Anlagen zu springen. Während das spanische Mallorca auch mit Unwettern oder tödlichen Badeunfällen ringt, wie bei einer deutschen Touristin aus Marburg.

Urlaub auf Mallorca: Todesfall wegen Balconing nahe Palma - australischer Tourist tot

Auf das (wieder) verstärkt auftretende „Balconing“ waren die Behörden auf den Balearen vorbereitet: Im Sommer 2018 hatte die Gemeinde Calvià zwischenzeitlich eine Krisensitzung einberufen müssen, weil es innerhalb weniger Wochen zu mehreren tödlichen Unfällen durch das Balkonspringen gekommen war.

Mittlerweile ist das „Balconing“-Verbot laut Nachrichtenportal oe24.at als Teil der Gesetzesreform „Balearic Agenda 2023“ rechtlich verankert, wonach Strafen zwischen 6000 und 60.000 Euro verhängt werden können. Das letzte tödliche Beispiel: Am 20. Juli kam ein australischer Tourist morgens bei einem Sturz aus dem dritten Stockwerk eines Hotels in Cas Català nahe Palma de Mallorca ums Leben. Die Ermittlungen laufen, als Todesursache wird laut Mallorca Magazin auch in diesem Fall das „Balconing“ vermutet. (pm)

