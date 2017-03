News-Ticker: Geiselnahme nach Banküberfall

Duisburg - Nach einem Banküberfall in Duisburg soll sich ein bewaffneter Mann mit zwei Angestellten im Gebäude aufhalten. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

In Duisburg wurde am Donnerstagmorgen eine Sparkassenfiliale überfallen

Die Polizei geht von einem bewaffneten Täter aus, der Geiseln genommen hat

+++ Aktualisieren +++

+++ 11.51 Uhr: Die Polizei geht davon aus, dass noch mindestens ein bewaffneter Täter in der Band ist. Wie viele Mitarbeiter in der Filiale im Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen bedroht werden, sei noch nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.

+++ 11.49 Uhr: Laut Polizei passe die Täterbeschreibung, die eine aus dem Gebäude entkommene Frau den Polizisten gegeben habe, auf die beiden festgenommenen Tatverdächtigen. Ob die beiden Männer tatsächlich an der Tat beteiligt seien, werde nun geklärt.

+++ 11.40 Uhr: Wie die Polizei via Facebook mitteilt, befinden sich zwei Personen in Polizeigewahrsam. Ob es sich hierbei um Tatbeteiligte handelt, wird derzeit geklärt.

+++ 11.35 Uhr: Die Lage in Duisburg ist weiter unklar. Es ist noch nicht gesichert, wie viele Mitarbeiter in der Bankfiliale von einem bewaffneten Mann bedroht werden, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzleitung hat das Polizeipräsidium in Essen übernommen.

+++ 11.30 Uhr: Wie Focus Online unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet, soll eine Geisel inzwischen frei sein. Der Angreifer befinde sich demnach noch mit einer weiteren Person im Gebäude.

+++ 11.25 Uhr: „Großlage“ für die Polizei: „Alle zur Verfügung stehenden Kräfte werden alarmiert und hingeschickt“, sagte eine Sprecherin. Einsatzkräfte aus Duisburg und Essen würden zusammengezogen. Der Bereich um die Sparkasse wurde weiträumig abgesperrt.

+++ 11.20 Uhr: Die Polizei spricht auf ihrer Facebookseite von einer Geiselnahme in der Sparkasse

+++11.05 Uhr: Laut einem Sprecher der Essener Polizei ist noch unklar, ob der Mann Geiseln in seiner Gewalt hat. "Wir prüfen derzeit, ob sich auch noch Mitarbeiter der Sparkasse in dem Gebäude befinden", sagte der Sprecher.

Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr eine Bank in Duisburg überfallen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hält er sich mit zwei Angestellten in dem Gebäude auf.

Die Polizei habe starke Kräfte vor dem Geldinstitut zusammengezogen, sagte ein Sprecher. Es liegt im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen.

dpa/afp