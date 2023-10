„Ist die Hölle“ – Bewohner in der italienischen Metropole Neapel verzweifeln wegen unerträglichem Lärm

Von: Robin Dittrich

Laute Musik, betrunkene Menschen, gestörte Nachtruhe: Bewohner in Neapel (Italien) sind extrem genervt. Der Bürgermeister soll jetzt etwas dagegen tun.

Neapel – Das Urlaubsland Italien weckt viele Sehnsüchte. Die italienische Lebensart, das berühmte „dolce vita“ zieht viele Menschen an. Temperamentvoll und ausgelassen auf den Straßen oder Plätzen zu feiern, gilt eigentlich als typisch italienisch. In Neapel geht vielen Bewohnern diese „italienische“ Lebensfreude jedoch gerade gehörig gegen den Strich.

„Nachtleben ist die Hölle“ – Bewohner in Neapel verzweifelt

Die italienische Website La Repubblica veröffentlichte Berichte von Anwohnern im historischen Zentrum Neapels zwischen der Piazza Dante und Piazza del Gesù. Problematisch sind die demnach rund 35 Veranstaltungsorte, die alle nur wenige hundert Meter voneinander entfernt sind. Der Lärm durch die laute Musik sowie die Besucher, die sich auch vor den Etablissements tummeln, wurden jetzt endgültig zu viel für die Anwohner: „Das Nachtleben ist die Hölle.“

Die Bewohner von Neapel fühlen sich derart in ihrer Nachtruhe gestört, dass sie eine Petition gegen nächtliche Lautstärke einreichten. © Pond5 Images/Imago (Symbolbild)

Petition gegen „Nachtleben-Hölle“ in Neapel (Italien) – Bewohner gehen wegen Bars im Stadtzentrum auf die Barrikaden

Zahlreiche Appelle an die Kommune sowie Beschwerden bei der Polizei sind dem Medienbericht zufolge ins Leere gelaufen. Jetzt soll eine Petition bei Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi helfen.

Im Appell an den Bürgermeister heißt es, dass viele Lokale mit Außenbereichen „ihre Türen erst im Morgengrauen schließen und die Musik dann abdrehen würden.“ Bis zu diesem Zeitpunkt seien die Bürger „schlaflos gewesen.“ Ein Betroffener gab sogar an, mit einem Manager einer Bar gesprochen zu haben: „Als wir versucht haben, mit ihm zu sprechen, hat er nur gesagt, dass wir aufgeben sollten. Ihr Geschäft hätte eine Lizenz und hätte Vorrang vor den Interessen der Bewohner.“ Um ihre Vorwürfe zu unterstreichen, gibt es Videos, die die nicht hinzunehmenden Umstände beweisen sollen. Besorgt sind die Anwohner auch vor der Eröffnung weiterer Bars und Nachtclubs in der Gegend. Sie fordern: „Der Bürgermeister muss klarstellen, auf welcher Seite er steht.“

