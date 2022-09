„Träume werden wahr“: Bauhaus-Kundin entdeckt die „beste Erfindung ever“

Als „beste Erfindung ever“ bezeichnete eine Kundin die Abholstation von Bauhaus. © Screenshot Facebook

Bauhaus traf mit einem Service bei einer Kundin ins Schwarze. Begeistert teilte sie ihre Freude samt Bild auf Facebook.

München - Es gibt Berufe, die zeitlich nicht miteinander funktionieren. Wer Nine-to-Five arbeitet, der kann es unter der Woche kaum zum Amt oder zur Post-Filiale schaffen. Denn wenn diese um 18 Uhr schließen, steht man dank Feierabendverkehr vor verschlossenen Türen. Auch Menschen, die in der Nachtschicht arbeiten, haben es nicht einfach. Am Abend fängt der Tag erst so richtig an. Einkäufe und Besorgungen gestalten sich dann schwierig - vor allem, wenn man in Bayern wohnt und dort die Geschäfte schon um 20.00 Uhr schließen. Eine Bauhaus-Kundin hat jetzt die Lösung für dieses Problem gefunden. Späten Ausflügen zum Baumarkt steht jetzt nichts mehr im Wege.

Bauhaus-Abholstation: Kundin findet die „beste Erfindung ever“

Bauhaus bietet seinen Kunden eine Abholstation an. Damit können Kunden ihre Bestellungen jederzeit abholen. Egal ob bei Tag oder Nacht, der Service steht den Kunden 24/7 zur Verfügung. Eine Kundin zeigte sich auf Facebook nun ganz begeistert von der Idee. Sie postete ein Foto einer Bauhaus-Abholstation und schrieb dazu: „Beste Erfindung ever. Hier werden die feuchten Träume aller Schichtdienstler und sonstiger nachtaktiven wahr.“

Bauhaus-Abholstation: Produkte können jederzeit geholt werden

Auf der Bauhaus-Internetseite stellt der Baumarkt die Abholstationen vor. An über 50 Standorten können Kunden ihre Bestellungen in den Stationen abholen. Wenn man etwas im Onlineshop bestellt, kann die Option ausgewählt werden, die Produkte in einer Abholstation abzuholen. Dies kann unabhängig der Öffnungszeiten des Marktes erfolgen. Zumindest bei der Facebook-Nutzerin scheint der Service gut anzukommen.

Die Baumärkte stehen momentan unter Druck. Unter der Energiekrise und der Inflation leidet auch Bauhaus, denn die Preise steigen immer weiter. Die Gespräche mit der Industrie sind ins Stocken geraten, die Nerven liegen blank. (vk)