Foto zeigt schwebenden Baum – das Bild ist keine Fälschung

Von: Daniel Schinzig

Eine „schwebende Fichte“ wurde im Sauerland entdeckt. Das Foto ist keine Fäschung. © Regionalforstamt Soest-Sauerland

Auf einem Foto in den sozialen Netzwerken sieht es so aus, als ob ein Baum im Sauerland schwebt. Das Bild ist keine Fälschung. Was es mit der Fichte auf sich hat.

Bestwig - „Entspricht dieses Bild der Wahrheit? Oder haben wir uns diese Geschichte nur ausgedacht?“ Sätze wie diese fielen oft in der Mystery-Serie „X-Faktor: Das Unfassbare“. Dem Zuschauer wurden unglaubliche Geschichten präsentiert – einige davon wahr, andere erfunden. Am 18. September 2023 stellte das Regionalforstamt Soest-Sauerland aus NRW einen Facebook-Beitrag online, der die Nutzer vor ein ähnliches Rätsel stellte, berichtet wa.de.

Auf dem Foto ist eine Fichte zu sehen, die offenbar mehrere Zentimeter über dem Waldboden zu schweben schien. Für einige Kommentatoren war direkt klar, dass es sich dabei nur um eine Fotomontage handeln konnte. Doch tatsächlich ist das Bild echt. Was genau hat es mit dem in der Luft stehenden Baum auf sich?

Foto zeigt schwebenden Baum – Aufnahme ist keine Fälschung

„Unsere Kollegin Agnes staunte nicht schlecht, als sie plötzlich vor dieser ‚schwebenden‘ Fichte stand“, heißt es in dem Beitrag des Regionalforstamts Soest-Sauerland auf Facebook. Die Mitarbeiterin war in der Nähe von Bestwig und dem Volmetal auf der Suche nach mit Borkenkäfer befallenen Fichten, als sie den kuriosen Fund machte.

„Was ihr hier seht, ist keine Fotomontage!“, heißt es weiter. Mit einem roten Kreis werden die Nutzer des Social-Media-Dienstes auf dem Bild auf die entscheidende Stelle hingewiesen. Einige kommentieren den ungewöhnlichen Anblick. Einer der Nutzer bezeichnet den scheinbar in der Luft schwebenden Baum als „Magie“. Ein anderer beschreibt das Gesehene als „Bibi Bloxberg Syndrom“ und verweist damit auf die aus Film und Hörspielen bekannte Hexe.

Ein weiterer Nutzer sieht die Angelegenheit weniger zauberhaft und ist sich trotz anders lautendem Versprechen in dem Beitragstext sicher: „Tolle Montage“. Ein anderer Kommentator hat, wie einige andere auch, des Rätsels Lösung offenbar entdeckt: „Uih! Da muss man wirklich zweimal hinschauen.“

„Schwebende Fichten des Sauerlandes“: Zwei Bäume sind miteinander verwachsen

Aber was sieht man, wenn man genauer auf das Bild schaut? Ist dort etwa doch der Beweis zu sehen, dass Fichten fliegen können? Alexandra Stracke vom Regionalforstamt Soest-Sauerland klärt im Gespräch mit wa.de die Angelegenheit auf. „Die Fichte links im Bild war mit der Fichte rechts daneben oben und unten verwachsen“, erläutert sie. „Irgendjemand hat sie dann unten abgesägt, sodass es aussieht, als würde sie schweben.“

Mit einem übernatürlichen Phänomen haben wir es also nicht zu tun. Die eine Fichte wird von der anderen, an der sie festgewachsen ist, gehalten. Weshalb aber jemand dann den unteren Teil der Fichte abgesägt hat, bleibt unklar. Klar hingegen ist, dass die Mitarbeiter des Regionalforstamts Soest-Sauerland mit ihrem pointiert formulierten Facebook-Beitrag Humor bewiesen haben. Für die „schwebenden Fichten des Sauerlandes“ gab es in den Kommentaren dann vor allem auch viel Lob: „Ihr seid schon klasse“, lobt ein Facebook-Nutzer, „Ja ist denn schon der erste April?“, schreibt ein anderer.

