Kurioser Kassenzettel aus dem Baumarkt listet frivoles Spielzeug - Kundin „hat Fragen“

Von: Anna Lorenz

Ein kurioser Kassenzettel aus unerwarteter Quelle bringt eine Twitter-Userin fast in Verlegenheit. Wie das „Spielzeug“ auf der Rechnung landen konnte, lässt das Netz rätseln.

München – Die Betroffene: eine Twitter-Userin. Tatort: Eine Filiale der Baumarktkette Coop Bau+Hobby. Das Beweisstück: Ein Kassenzettel. So weit, so gut. Verwirrung entsteht allerdings, wenn man die, auf letzterem aufgelisteten Artikel näher betrachtet, denn der Bon legt nahe, dass der Heimwerkermarkt sein Bekenntnis zur Handarbeit auf skurrile Weise ziemlich ernst zu nehmen scheint.

Kundin baff wegen Baumarkt: Kassenzettel weist „Spielzeug“ aus

Während die sommerlichen Temperaturen die Lebensgeister wecken und es die Deutschen verstärkt ins Freie zieht, putzen einige in diesen Tagen stattdessen lieber ihr Heim heraus und decken sich im Baumarkt ihres Vertrauens mit dem nötigen Bedarf ein. Doch auch an den Händlern scheint eine gewisse Beeinflussung durch frühlingshafte Gefühle nicht vorbeizugehen. Während sich nämlich erst kürzlich die Frage stellte, inwieweit Rewe in Bälde zur neuen Partnerbörse mutieren könnte, machte nun auch eine Filiale der Baumarktkette Coop Bau+Hobby ein, wohl unfreiwilliges Bekenntnis zur Unterstützung amouröser Ambitionen.

Diesen Eindruck zumindest könnte man gewinnen, wenn man den Kassenbon betrachtet, der die, von Twitter-Userin Claudia erstandenen Gegenstände auflistet. Niemand war überraschter als die Betroffene selbst, als sie den Zettel per Zufall näher inspiziert hatte und baff statuierte: „Ich habe Fragen“.

Neben Streckmetall, Rohrisolierung und Abdeckbändern – was in folgendem Zusammenhang ein ganz neues Maß der Doppeldeutigkeit gewinnt – berechnete der Baumarkt der Kundin nämlich zuvorderst einen „Handvibrator“. Diesen offerierte Coop für preiswerte 3,95 Euro. „Kein Plan, was das sein könnte“, kommentierte die Nutzerin ihren kuriosen Geldbeutelfund auf der Social-Media-Plattform Twitter.

Dass es sich bei dem skurrilen Schnäppchen um eine, im System falsch abgespeicherte Artikelbezeichnung handeln dürfte, steht wohl außer Frage. Interessant bleibt aber, wer unter Betrachtung des besagten Gegenstandes zu der Schlussfolgerung kam, bei dem angebotenen Artikel müsse es sich gewiss um einen Vibrator handeln. Da auch die Kundin selbst keinen blassen Schimmer hatte, welcher erworbene Artikel damit gemeint sein könnte, ließ Coop Bau+Hobby dem Feld der Mutmaßung damit eine amüsante Aufgabe zuteilwerden und steigert die Neugier, welchem Händler wohl als Nächstes ein frivoler Fauxpas unterläuft. (askl)