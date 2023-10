Startschuss für Baustellen-Marathon am Brenner – Italien-Urlaubern droht noch lange Ärger

Von: Johannes Welte

Kaum hat sich der Ärger um den 110-Kilometer-Stau am Brenner gelegt, sorgt eine Brückensanierung für Behinderungen. Am Wochenende braucht man wohl erneut viel Geduld.

Gries am Brenner – Die Brennerautobahn ist eine der wichtigsten Transitrouten Europas – vor allem für den Güterverkehr, aber auch viele Urlaube in den Süden. Ein Lkw-Fahrverbot in Tirol sorgte am Tag der Deutschen Einheit für 110 Kilometer Stau in Südtirol – und viel Ärger in Italien über Österreich.

Startschuss für Baustellen-Marathon am Brenner – Verkehr läuft nur einspurig

Das nächste Ungemach droht schon: Ab Sonntag (8. Okotber) müssen Autofahrer auf dem Weg zum Brenner oder zurück auf der Tiroler Seite mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen: Ab 22 Uhr wird bis 13. Oktober um 5 Uhr und nochmals vom 16. bis 20. Oktober wegen Sanierungsarbeiten je Fahrtrichtung eine Fahrspur der Luegbrücke bei Gries am Brenner gesperrt, berichtet die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag in einer Pressemitteilung.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der 55 Jahre alten Brücke wird auf 40 km/h beschränkt. An den Wochenenden soll es keine Einschränkungen geben, heißt es weiter. Der Asphaltbelag auf der Brücke wird erneuert, außerdem finden Sanierungsarbeiten an dem 1,8 Kilometer langen Brückenbauwerk statt, das sich an der westlichen Talseite hinzieht.

Die Luegbrücke bei Gries am Brenner wird zum Dauer-Nadelöhr © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

Auch am Grenztunnel nach Italien werden Fahrbahnen gesperrt

Diese Arbeiten seien jetzt notwendig geworden, nachdem Schäden an der Fahrbahn in beiden Richtungen auf der Brücke festgestellt wurden. Sollten diese Schäden jetzt nicht vor der Wintersaison beseitigt werden, würde eine noch längere Behinderung durch dann noch massivere Belagsausbrüche drohen, so die Asfinag weiter. Auch am Grenztunnel nach Italien am Brenner wird es wegen Sanierungsarbeiten von 9. bis 24. Oktober ebenso nur eine einspurige Verkehrsführung pro Richtung geben.

Zahlreiche Baustellen am Brenner bis zum Jahr 2044

Diese Bauarbeiten sind aber nur ein Vorgeplänkel auf das, was bevorsteht: Ab kommenden Jahr ist geplant, die Luegbrücke bis voraussichtlich 2030 abzureißen und komplett neu zu bauen. Während der Bauarbeiten ist ebenfalls nur mit je einer Fahrspur pro Richtung zu rechnen. Da am Donnerstag (7. Oktober) die Gemeinde Gries Beschwerde gegen die Baugenehmigung eingereicht hat, ist der Baubeginn noch offen.

Auch die Europabrücke ist am Ende ihrer Lebenszeit angelangt. © imago-images

Zwischen 2029 und 2032 soll dann die Gschnitztalbrücke bei Steinach am Brenner ebenfalls neu gebaut, zwischen 2029 und 2031 das Teilstück zwischen der Mautstelle Schönberg und der Brücke Gschleiers erneuert werden. Und ab voraussichtlich 2040 wird die Europabrücke durch einen Neubau ersetzt. Geplantes Ende dieser Mega-Baumaßnahme: 2044.

Rückreiseverkehr bringt Schikanen für Urlauber – Abfahrtssperren nur für Nicht-Tiroler

Doch schon dieses und kommendes Wochenende hat Tirol Schikanen für Urlauber parat: Wegen des zu erwartenden starken Rückreiseverkehrs sind die Brennerbundesstraße und die Landesstraße L 38, die von Matrei am Brenner zur Inntalautobahn bei Hall in Tirol führt, am Samstag und Sonntag (7./8. Oktober) sowie am 14. und 15. Oktober jeweils von 7 Uhr bis 19 Uhr für Auswärtige gesperrt.

Die Tiroler Polizei soll Auswärtige am Abfahren von der Brennerautobahn hindern. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Spiess via www.imago-images.de

„An den Abfahrten im Bereich Nösslach, Patsch/Ellbögen sowie Mutters/Natters werden Verkehrsteilnehmende, sofern sie nicht dem Ziel-, Quell und Anrainerverkehr zugerechnet werden können, keine Möglichkeit haben, örtliche Stauumfahrungen vorzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landes Tirol.

Als Grund wird eine Baustelle in Matrei mit Ampelregelung und einspuriger Verkehrsführung angeführt. Die Polizei soll an den Ausfahrten der Brennerautobahn verhindern, dass Urlauber bei Stau auf die Nebenstrecken ausweichen. „Die Fahrverbote gelten für alle Kraftfahrzeuge, die sich in Tirol auf Durchreise in Fahrtrichtung Norden befinden“, heißt es.