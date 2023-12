Rätselhafte Entdeckung auf dem Gardasee – Bilder zeigen weißen Schaumteppich

Von: Johannes Welte

Drucken Teilen

Der Gardasee hat auch im Winter seine Reize. Doch jetzt sorgt ein Schaumteppich für Umweltalarm. © Lorenzo Mattei via www.imago-images.de/Facebook Sei di Gargnano, Villa, Bogliaco se...

Ein mysteriöser Schaumteppich sorgt am Gardasee für Unruhe. Natürliche Ursachen werden ausgeschlossen. Arbeiter einer Tunnelbaustelle könnten Schuld sein.

Limone – Der Gardasee ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen und Österreicher. Nicht allzu weit vom Brenner entfernt kann man hier schon unter Palmen und Zitronenbäumen mediterranes Flair genießen. Auch im Winter hat der See im Norden von Italien seinen Reiz. Doch derzeit trüben weiße Schaumteppiche die Freude der Einheimischen und Urlauber am populären Gewässer. Die weiße Masse wurde als erstes von Surfern vor den Städtchen Limone und Gargnano am Ostufer entdeckt.

Surfer entdecken die seltsame Substanz an Italiens größtem See

„Von der Nordspitze bis in die Mitte des Sees ist die Wasseroberfläche heute von einem eigentümlichen, geheimnisvollen, hartnäckigen und weit verbreiteten weißen Schaum bedeckt“, berichtete das Portal bresciaoggi.it am Dienstag (5. Dezember). Die Behörden haben die Substanz noch nicht offiziell identifiziert, aber das Portal ist sich jedenfalls sicher: „Angesichts des kalten Wetters in diesen Tagen ist es sehr unwahrscheinlich, dass das mit einer ungewöhnlichen Algenblüte oder ähnlichem zusammenhängt.“ Auch in einer Facebookgruppe haben besorgte Anwohner ein Reel von der weißen Masse gepostet.

Der größte Verdacht richte sich auf Beobachtungen von „anomalem Wildwasser“, das seit einigen Monaten vom Rio Solone im Trentino in den Sarca, den größten Zufluss des Gardasees, fließe. Dort wird nahe Torbole ein Tunnel gebaut, der den Stadtteil Nago vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Hier führt die vor allem im Sommer von Touristen stark befahrene Zufahrt vom Etschtal bei Rovereto zum Gardasee bei Torbole durch.

Umweltschützer gehen von chemischer Verschmutzung durch Tunnelbaustellen aus

Die Substanzen gälten laut bresciaoggi.it zwar den Baufirmen zufolge als „biologisch abbaubar“ und ungiftig. Der Regionalverband Bergamo-Brescia des World Wildlife Fonds (WWF) beobachtet aber schon seit Mitte November den Eintrag einer weißen Flüssigkeit in den Gardasee-Zufluss Sarca nahe der Baustelle.

Der WWF hält den Schaum, den diese weiße Substanz offenbar verursacht, nicht für so harmlos. Es handle sich um „Substanzen, die anscheinend von der Baustelle des Loppio-Cretaccio-Tunnels und aus den Abfällen der Felsarbeiten stammen, wie chemische Schäume zum Aufweichen des Aushubs oder Kalksteinabfälle vom Boden – eine dichte weiße Spur, die sich ausbreitet und den Sarca bis zu seiner Mündung in den Gardasee ausbleicht“.

Im Frühjahr hatte es bereits ein massives Umweltproblem am Gardasee gegeben: Der Pegel war aufgrund starker Trockenheit massiv gesunken. Mittlerweile hat er sich wiederholt. Im Sommer hatte der niedrige Pegel des Sees dann eine 21 Jahre alte Flaschenpost an die Oberfläche befördert.