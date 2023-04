Überraschender Baustellen-Fund: Mann entdeckt alten Brunnen unter dem Küchenboden

Wie im Horrorfilm „Ring“?

Ein Brite fand bei Renovierungsarbeiten einen Brunnen unter seinem Küchenboden.

Ein Brite entdeckte unter seinem Küchenboden einen 300 Jahre alten Brunnen. Das brachte nicht nur Komplikationen bei den Renovierungsarbeiten mit sich, sondern erinnert manche an einen Horrorfilm.

Cheshire (England) – Bei Umbauarbeiten fand ein Brite einen über 300 Jahre alten Brunnen unter dem Küchenboden seines Hauses in Cheshire im Nordwesten Englands. Statt das Loch zuzuschütten, machte es sich der Heimwerker zur Aufgabe, den Brunnen in ein dekoratives Bodenelement und damit einen echten Hingucker zu verwandeln. Auf TikTok folgen ihm mittlerweile eine halbe Million Menschen, einige von ihnen fühlen sich bei dem Fund allerdings an einen Horrorfilm erinnert.

Brite will Unterbodenheizung einbauen und findet 300 Jahre alten Brunnen unter Küchenboden

Seine Frau habe ihn um eine Unterbodenheizung in der Küche gebeten, erklärte der auf TikTok unter dem Namen „The Well Guy“ (zu Deutsch: Der Brunnentyp) bekannte Heimwerker in einem seiner Videos. Das werde schon nicht so lange dauern, habe seine Frau gesagt. Eine Fehleinschätzung, wie man heute weiß, denn inzwischen sieht sich „The Well Guy“ einem Mammutprojekt gegenüber. Als er begann den Küchenboden umzugraben, fand er eine Stelle mit schütterem Sand im Boden, stieß kurz darauf auf Wasser und entdeckte einen Ring aus Backsteinen. Wie sich herausstellte, war der Fund ein über 300 Jahre alter Brunnen.

Der Brite freundete sich schnell mit seinem Schicksal an. Das uralte Fundstück sollte mithilfe eines Glasbodens künftig zum Hingucker im Küchenboden werden. Dafür brachte der Heimwerker den Brunnen zunächst auf die Höhe des Bodens, montierte Lampen und reinigte den Schacht. Dabei machte der Brite sogar eine Zeitreise: Im Wasser fand er unter anderem uralte Brandy-Flaschen und einen Nachttopf.

500.000 Menschen verfolgen Umbauarbeiten auf TikTok: Was ein Horrorfilm mit dem Brunnen zu tun hat

„The Well Guy“ hat inzwischen über 500.000 Follower auf TikTok (Stand: 2. April 2023), die den Umbauarbeiten gespannt folgen. Einen versteckten Brunnen unter dem Küchenboden zu finden halten einige von ihnen allerdings für unheimlich. „Du hast sieben Tage“, lautet einer der Kommentare unter den TikTok-Videos des Heimwerkers – eine Anspielung auf den Horrorfilm „Ring“ von Gore Verbinski. So mancher dürfte sich beim Brunnenfund unter dem Küchenboden wohl an die Handlung dieses Hollywood-Streifens erinnert fühlen.

In der Geschichte sterben Menschen unter mysteriösen Umständen sieben Tage nachdem sie ein Video gesehen haben, in dem am Ende ein leuchtender Ring erscheint. Als die Protagonistin sich daran macht, die Hintergründe der Todesfälle aufzuklären, entdeckt sie unter dem Fußboden einer Hütte einen alten, steinernen Brunnen. Der im Video zunächst ohne Zusammenhang erscheinende Ring stellt sich als der Blick aus dem Brunnenschacht nach oben heraus – und auch bei den rätselhaften Todesfällen spielt der Brunnen eine tragende Rolle. Im echten Leben sah sich „The Well Guy“ übrigens dazu veranlasst, die im Brunnenwasser aufsteigenden Gasblasen mit einem speziellen Gerät auf ihre Giftigkeit zu testen und stellte fest, sie seien „nicht tödlich“. Immerhin.

Drei Handwerker in Frankreich hatten bei Renovierungsarbeiten indes mehr Glück: Sie fanden einen echten Schatz im Wert von 300.000 Euro.