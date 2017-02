Bayer knackt gemeinsam mit Ungar 44-Millionen-Eurojackpot

Berlin - Zwei Teilnehmer haben den 44-Millionen-Eurojackpot geknackt. Auch die Gewinnklassen darunter wurden abgeräumt.

Der Eurojackpot ist geknackt, zwei Gewinner aus Bayern und Ungarn teilen sich 44 Millionen Euro. Die Zahlen 13, 23, 31, 42 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 5 seien in Helsinki gezogen worden, teilte WestLotto am Freitagabend mit. In der zweiten Gewinnklasse gebe es drei Gewinner, die sich über jeweils etwa 568.000 Euro freuen könnten. Sie kommen den Angaben zufolge aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Finnland.

In der Gewinnklasse drei habe es drei Treffer gegeben: Jeweils gut 200.000 Euro gehen laut WestLotto nach Bayern, Hessen und Finnland. Mitmachen beim Eurojackpot können Spieler aus 17 europäischen Ländern. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen. Dazu müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden.

