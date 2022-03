Drama in Oberbayern: Kalbende Kuh attackiert Landwirt (63) und verletzt ihn tödlich

Kalbende Kuh tötet Landwirt in Oberbayern (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Ein schrecklicher Unfall hat sich in Utting am Ammersee ereignet. Ein Bauer (63) wurde von einer kalbenden Kuh angegriffen und so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Eintreffende Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun.

Utting am Ammersee - Am Sonntag (20. März) kam es im oberbayerischen Utting am Ammersee im Landkreis Landsberg am Lech zu einem tragischen Vorfall. Eine kalbende Kuh hat einen Bauern tödlich verletzt. Der 63-Jährige habe das Kälbchen im Stall aufnehmen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin griff das Muttertier den Mann plötzlich an und verletzt diesem schwer. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag gegen 13 Uhr, wie rosenheim24.de* berichtet.

Kollegen des Landwirts versuchten, Erste Hilfe zu leisten, und alarmierten die Rettungskräfte. Doch jede Hilfe kam für den Mann zu spät. Der Bauer starb noch vor Ort an den Verletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach ersten Ermittlungen der Kripo in Fürstenfeldbruck nicht.

Kühe können bis zu 500 Kilogramm schwer werden und damit einen Menschen schnell verletzen, auch ohne es zu wollen. Sie werden häufig aufgrund ihres sanftmütigen Aussehens vom Menschen unterschätzt. Dabei kommt es immer wieder zu Unfällen mit Rindern - teilweise auch mit tödlichem Ausgang. Eine kalbende Kuh ist ein besonders großes Risiko, da die Mutter in Sorge um ihr Kalb in eine verstärkte Stresssituation geraten kann.

Erst vor einigen Wochen griff ein Stier einen Landwirt im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen an*. Auch in diesem Fall erlag der Bauer seinen Verletzungen. Im letzten Jahr wurde außerdem eine 21-Jährige in Tirol von einer Kuh angegriffen* und von ihr am Oberkörper verletzt, damals war es allerdings das Rind, das den Vorfall mit seinem Leben bezahlte. (nt)