Sommer im Oktober! 25 Grad am Sonntag – und ein ungewöhnliches Sahara-Phänomen ist schon angekündigt

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Im Oktober durften wir uns bislang über warme Temperaturen und viel Sonnenschein freuen. © Arnulf Hettrich/imago images

25 Grad: In Bayern kommt es zu Sommertemperaturen im Oktober. Nicht nur am Sonntag – es bleibt die ganze Woche ungewöhnlich mild.

München – Der September war verregnet, die Wiesn in München fiel ins Wasser. Dafür dürfen sich die Bayern über einen goldenen Oktober freuen, der auch kommende Woche weitergeht. Am Sonntag darf man sich auf Temperaturen freuen, die es sonst nur im Sommer gibt.

Der Deutsche Wetter-Dienst DWD meldet „ungewöhnlich milde“ Temperaturen mit bis zu 25 Grad in Oberbayern. Im Tagesverlauf gibt es demnach von Süden her immer mehr Sonnenschein, wenn auch zwischendurch von Schleierwolken abgeschwächt. An den meisten Orten werden die 25 Grad nicht ganz erreicht, dort gibt es Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Für einen warmen Herbstspaziergang sind dies aber dennoch sehr angenehme Temperaturen. Einzig im nördlichen Franken kommt es mittags zu abklingendem Regen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Es bleibt warm - knapp 25 Grad am nächsten Wochenende

Die Nacht wird da schon viel kühler, vor allem in den Alpentälern: Es gibt Tiefstwerte von 12 bis 4 Grad. Doch am Montag heißt es wieder: Sonne tanken. Die Temperaturen bleiben hoch, mit Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad. Auch am Dienstag bleibt es mild, immerhin noch bei 16 bis 23 Grad maximal.

Die warme Saharaluft kommt nach Deutschland und sorgt so für den milden Herbst. Meteorologin Anna Gröbel von Wetter.com erklärt: „Es kommt einiges an Staub zu uns.“ Ob die Auswirkungen so stark sein werden wie damals im Frühjahr, als es Saharastaub und Blutregen zuletzt in München und Bayern gab, ist unklar.

Auch die folgenden Tage bleiben angenehm mild. Am Flughafen München beispielsweise werden am nächsten Wochenende wieder fast 25 Grad Spitzenwerte erwartet. (cg)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.