Skurrile Beerdigung: Verstorbene Amerikanerin geht mit knallblauem Sarg viral – „Lustig bis zum Schluss"

Von: Miriam Haberhauer

Die Familie der Verstorbenen nahm in bunten M&M-Shirts Abschied. © Screenshot/tiktok.com/itsmeroundtree

Eine Amerikanerin wünschte sich passend zu ihrem Spitznamen eine farbenfrohe Beerdigung. Ihre Familie erfüllte ihr diesen letzten Wunsch.

Tucson – Beerdigungen sind meist geprägt von dunklen Farben und traurigen Gesichtern. Eine Amerikanerin hatte vor ihrem Tod aber ganz spezielle Vorstellungen, wie sie von dieser Welt gehen wollte. Mit ihrer ungewöhnlich bunten Beerdigung ging die Verstorbene noch nach ihrem Tod viral.

„M&M“-Beerdigung: US-Amerikanerin geht mit Sarg viral

Ein knallblauer Sarg in M&M-Form anstelle einer schlichten Holzkiste, Trauergäste in bunten T-Shirts, anstelle von schwarzem Gewand: Die Beerdigung einer Amerikanerin war alles andere als gewöhnlich. Es war der ausdrückliche Wunsch der Seniorin, eine farbenfrohe Beisetzung zu feiern – Ihre Familie erfüllte ihr diesen letzten Wunsch.

Die Verstorbene wurde zu Lebzeiten von ihren Schülern „M&M“ genannt. © Screenshot/tiktok.com/itsmeroundtree

Die gesamte Trauerfeier war von den bunten M&M-Schokolinsen geprägt. Die Schwiegertochter der Verstorbenen erklärte auf Twitter, dass die Idee durch den Spitznamen der US-Amerikanerin entstanden war: „Ihr Name war Mary Ester Stocks Martin Gaily.“ Die verstorbene Mary Martins war 30 Jahre lang als Lehrerin tätig – Ihre Schützlinge gaben der US-Amerikanerin im Laufe der Jahre den Spitznamen „M&M“.

„Sie war lustig bis zum Schluss“ – Familie und Freunde nehmen Abschied

Gebaut hatte den Sarg der Sohn der Verstorbenen. Laut dem Amerikaner sei der Sarg ein „Hommage an die über 5000 Schüler, die sie im Laufe ihrer Karriere unterrichtet hat.“ Auf Twitter berichtete der Sohn weiter: „Ihre Schüler brachten ihr M&M-Bonbons und kleine M&M-Spielzeuge mit, was zu einer großen M&M-Sammlung führte.“

Die Schwiegertochter der verstorbenen Amerikanerin fügte hinzu: „Wir werden sie vermissen. Sie war lustig bis zum Schluss. Den Sarg hat sie mit ihrem Sohn zusammen entworfen.“ Der Amerikaner baute seiner Mutter genau den Sarg, den sie sich gewünscht hatte: Eine scheinbar schlafende M&M-Schokolinse. Auf dem Bauch wurden weitere bunte Linsen angebracht, auf denen die Namen der Kinder, Enkel und Urenkel der Verstorbenen stehen.

Auf dem Sarg sind Schokolinsen mit den Namen der Verwandten angebracht. © Screenshot/tiktok.com/itsmeroundtree

„Hätte gern die Gesichter der Gäste gesehen“ – Familie nimmt farbenfroh Abschied

Anfang Februar verstarb „M&M“ – Und ihre Familie nahm in M&M-Shirts und Caps am blauen Sarg Abschied. „Sie bedauerte sehr, dass sie ihre Beerdigung nicht erlebt“, schrieb die Schwiegertochter der lebensfrohen Amerikanerin auf Twitter. „Sie hätte so gern die Gesichter der Gäste gesehen.“

Die Twitter-Community zeigte sich angesichts der farbenfrohen Trauerfeier begeistert: „Ich kann nicht glauben, dass ihr Leichnam in einem blauen M&M liegt“, schrieb eine Userin. „Sie war offensichtlich eine lustige Seele.“ Ein anderer Nutzer ergänze: „Ruhe in Frieden. Großartiger Sarg.“

