Nach Hepatitis-Ausbruch in Restaurant: Großer Rückruf von Tiefkühl-Beerenmix

Von: Richard Strobl

Ardo ruft aktuell seinen Beerenmix zurück.

Mehrere Restaurant-Besucher in Ungarn sind am Hepatitis-A-Virus erkrankt. Nun ruft ein Händler seine gefrorenen Beeren zurück.

Ardooie (Belgien) - Die belgische Ardo-Gruppe warnt aktuell vor dem Verzehr eines Beerenmixes, der tiefgefroren verkauft wurde und ruft das Produkt zurück. Der Rückruf erfolgt, nachdem in einem ungarischen Labor das Hepatitis-A-Virus in einer Packung nachgewiesen wurde.

Beerenmix-Rückruf: Hepatitis-A-Ausbruch in Restaurant

Einer Mitteilung des Unternehmens nach war der „Ardo Fruitberry Mix“ nach einem Vorfall in einem Restaurant in dem Labor getestet worden. In dem Lokal in Ungarn waren mehrere Besucher nach dem Besuch an Hepatitis-A erkrankt. Mittlerweile sind der Mitteilung nach alle wieder gesund. Doch die darauffolgenden Tests wiesen das Virus in einer 2,5-Kilogramm-Packung des Beerenmixes nach.

Deshalb ruft Ardo nun verschiedene Packungsgrößen und Chargennummern zurück. Betroffen sind folgende Produkte:

Produkt Packungsgröße Chargennummer Mindesthaltbarkeitsdatum „Ardo Fruitberry Mix“ 2,5 Kg 58622131 05/2024 „Ardo Fruitberry Mix“ 1 Kg 58622130 und 58622131 11/2024

Beerenmix wird zurückgerufen - Vor allem Gastronomie betroffen

Die Produkte werden der Mitteilung nach hauptsächlich in der professionellen Gastronomie verarbeitet und über den Großhandel vertrieben. Kunden, die die betroffenen Chargennummern erhalten haben, sind demnach bereits von Ardo kontaktiert worden. Sie seien gebeten worden die Ware nicht weiter zu verarbeiten und sie zu vernichten. Unterdessen führe man eine gründliche Untersuchung der Angelegenheit durch.

Ardo ruft aktuell seinen Beerenmix zurück. © Le Gouvernemen Du Grand-Duché De Luxembourg

Mitteilung der Ardo-Gruppe zum Rückruf:

Neben Deutschland sind von dem Rückruf auch etliche andere Länder von dem Rückruf betroffen, darunter Österreich, Belgien, Polen, Kroatien, die Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, die Niederlande, Schweden und Spanien.

