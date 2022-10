Bank überweist aus Versehen 10,5 Millionen – Frau kauft sich erst mal eine Villa

Von: Bjarne Kommnick

Die Bank Crypto.com hat an einer Frau versehentlich 10,5 Millionen Dollar zu viel überwiesen. Das Geld zurückzubekommen, ist schwerer als gedacht.

Meblourne – Die Kryptowährung-Handelsplattform Crypto.com hat versehentlich 10,5 Millionen Dollar an die Australierin Thevamanogari Manivel aus Melbourne überwiesen. Davon kaufte sie sich kurzerhand eine Villa und lagerte das Geld auf verschiedenen Konten. Erst sieben Monate nach der Transaktionen hatte das Unternehmen, das in Australien als Foris GFS auftritt, den Fehler bemerkt und ist darauf hin vors Gericht gezogen, wie theguardian.com berichtet und kreiszeitung.de zusammenfasst.

Frau erhält von Bank versehentlich 10,5 Millionen – sie sollte nur 100 Dollar bekommen

Eigentlich habe es sich bei der Überweisung nur um eine Rückerstattung in Höhe von 100 australischen Dollar gehandelt. Der Grund dafür sei, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens die Kontonummer von Manivel versehentlich in das Feld der Summe eingetragen hatte. Zuletzt hatte die Santander Bank sogar versehentlich 150 Millionen Euro auf tausende Konten überwiesen. – die Empfänger durften das Geld behalten. Crypto.com jedoch habe bereits Anfang des Jahres rechtliche Schritte eingeleitet und ist vor den Obersten Gerichtshof vom australischen Bundesstaat Victoria gezogen, um das Geld zurückzufordern.

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende des vergangenen Jahre, doch die Verhandlung zog sich in die Länge, weil die Frau das Geld verschachtelt hätte und eine Rückführung damit erheblich erschwert hätte. Ähnlich wie ein Mann aus Santiago, der 330-faches Gehalt überwiesen bekommen hatte und sich dann aus dem Staub machte. Auf mehr unverdientes Gehalt kommt da nur der „König der Abwesenden“: Der Mann bekam 15 Jahre lang Gehalt, ohne je zu arbeiten. Im aktuellen Bankfall konnte das Gericht zunächst immerhin das Konto der unverdienten Geldempfängerin bei der Commonwealth Bank einfrieren – darauf habe sich mit rund 400.000 Dollar jedoch nur ein Bruchteil der versehentlich ausgezahlten Gesamtsumme befunden.

Frau erhält Fehlüberweisung in Millionenhöhe – und kauft sich eine Villa

Während der Verhandlung hatten die Richter erfahren, dass sich Geldempfängerin Manivel bereits im Februar eine Villa im Wert von 1,35 Millionen Dollar in Craigieburn im Norden Melbournes gekauft hatte. Jedoch habe sie das Eigentum an dem Grundstück an ihre in Malaysia wohnende Schwester Thilagavathy Gangadory übertragen.

Also stellte das Gericht auch gegen Gangadory einen Befehl, das unrechtmäßig erhaltende Vermögen einfrieren zu lassen. Jedoch waren diese zunächst erfolglos, weil von der Schwester und ihren Anwälten keinerlei Reaktion gekommen sei. Das einzige Lebenszeichen, das dem Gericht vorlag, sei eine Mitteilung von den Anwälten von Manivel, mit der Aufschrift „erhalten, danke“.

Crypto.com überweist versehentlich 10 Millionen Euro – Geld ist noch nicht zurück

Weil die ersten Versuche erfolglos blieben, hatte das Gericht infolgedessen Crypto.com ein Versäumnisurteil zugesprochen, um Gangadory dazu zu zwingen, das Haus so schnell wie möglich zu verkaufen. Das Geld müsste demnach unmittelbar an das Unternehmen zurückgehen, sowie Zinsen in Höhe von rund 30.000 Dollar. Laut Gericht ist es weiterhin offen, ob das Krypto-Geldinstitut den Rest der Millionensumme zurückerhält – sehr wahrscheinlich ist es nicht.