XBB.1.16 in Deutschland nachgewiesen: Was über die Corona-Variante Arcturus bisher bekannt ist

Von: Jan Knötzsch

Die Corona-Variante XBB.1.16 breitet sich schnell aus. Wie gefährlich ist Arcturus für Deutschland? © Bihlmeyerfotografie/imago

In Indien ist eine neue Corona-Variante auf dem Vormarsch, die den Beinamen Arcturus trägt. Wie gefährlich ist die Omikron-Sublinie XBB.1.16 für Deutschland?

Berlin – Droht Deutschland die nächste Variante Subvariante des Coronavirus und sogar eine neue Corona-Welle? Bislang ist die inzwischen schon unter dem Namen Arcturus bekannte Sublinie XBB.1.16 in Deutschland noch nicht weit verbreitet. Gleichwohl: Die wenigsten Proben in Deutschland sind auf das die Corona-Variante Arcturus untersucht worden. Ganze sechs Fälle, in denen sich Personen in Deutschland mit XBB.1.16 infiziert haben, sind laut des Robert-Koch-Instituts (RKI) bekannt. Dafür allerdings ist Arcturus in Indien bereits auf dem Vormarsch zur dominierenden Corona-Variante.

Wie gefährlich ist XBB.1.16 und was ist bislang über die Arcturus genannte Corona-Sublinie bekannt?

Zahlen der Infektionen mit Corona-Variante XBB.1.16 steigen in Indien rasant – auch in diesen Länder gibt es Arcturus-Fälle

Eines ist sicher, in Indien, wo sich XBB.1.16 schon ausbreitet: Das Coronavirus ist nicht verschwunden. Zwar geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen laut der Welt-Gesundheitsorganisation WHO aktuell auf der ganzen Welt – und damit auch in Deutschland – zurück, doch Arcturus bestimmt dennoch die Schlagzeilen, wenn es um Corona geht. Nicht zuletzt, weil in Indien die Zahl derer, die sich mit XBB.1.16, einer Untervariante von Omikron, infiziert haben, binnen 14 Tagen um 281 Prozent angestiegen ist. Laut des Kinderarztes Vipin M. Vashishtha, Mitglied der WHO-Vakzin-Gruppe, ist die neue Corona-Variante bereits in 12 Ländern entdeckt worden. Das teilte der Mediziner via Twitter mit.

In folgenden Ländern wurden erste Fälle von XBB.1.16 registriert:

Indien

USA

Singapur

Brunei



Deutschland



Österreich

Deutschland Österreich Großbritannien

Australien

Japan

Südkorea

Dänemark

Italien



Irland

Irland Kanada

Quelle: Deutsche Apotheken-Zeitung

Die rasant ansteigenden Zahlen von Infektionen mit der Corona-Variante Arcturus in Indien lassen vermuten, dass auch ein starker Anstieg in anderen Ländern möglich ist. In Indien jedenfalls treibt XBB.1.16 sein Unwesen: Nach Angaben des indischen Gesundheitsministeriums gab es bis am 23. März 2023 exakt 7.605 aktive Corona-Fälle. Zwei Tage zuvor waren es noch 6.559 aktive Corona-Fälle. Ergo: ein Plus von 1.046 Fällen innerhalb von zwei Tagen. Zahlen, die Vipin M. Vashishtha Sorgen bereiten. „Alle Augen sollten auf Indien gerichtet sein! Wenn es XBB.1.16 alias #Arcturus gelingen könnte, die ‚robuste‘ Bevölkerungsimmunität von Indern zu durchbrechen, die dem Ansturm von Varianten wie BA.2.75, BA.5, BQs, XBB.1.5 erfolgreich widerstanden haben, dann muss sich die ganze Welt ernsthaft Sorgen machen“, twitterte der Mediziner und Corona-Experte.

Beiname Arcturus kommt vom dritthelsten sichtbaren Stern am Nachthimmel: Darum macht die Variante XBB.1.16 Sorgen

Was wissen Mediziner, Forscher und Experten bislang über die neue Corona-Variante XBB.1.16, deren Bezeichnung Arcturus auf den gleichnamigen hellsten Stern des Nordhimmels und dritthellsten sichtbaren Stern am Nachthimmel insgesamt, zurückgeht? Zum einen, dass XBB.1.6 gegenüber XBB.1.5, die im Dezember 2022 als die sich am schnellsten verbreitende Untervariante galt, nochmal einen Wachstumsvorteil besitzen soll, wie zdf.de berichtet. Demnach soll Arcturus eine Corona-Mutation zu sein, die sich äußerst effektiv verbreiten kann, wie der Virologe Martin Stürmer laut zdf.de erklärt. Ganz offenbar verfüge XBB.1.16 zudem über zusätzliche Mechanismen, die die Immunantwort des Körpers blockieren und so zu mehr Infektionen führen könne.

Was ist an der Corona-Variante Arcturus so besonders? Die Omikron-Variante XBB.1.16 vefügt laut eines Berichts der Deutschen Apotheker-Zeitung über besorgniserregende Eigenschaften: Arcturus weist zahlreiche Mutationen auf, die auch bei der weit verbreiteten Virusvariante XBB.1.5 zu finden sind, doch eine Mutation am Spike-Protein könnte dazu führen könnten, die Immunabwehr von Geimpften und Genesenen zu unterlaufen. Nicht ausgeschlossen sei, dass die Variante noch ansteckender als ihre Vorgänger ist.

Überdies sicher: Bei Arcturus handelt es sich um eine neue Omikron-Untervariante des Coronavirus. Stichwort Coronavirus: Virologe Hendrik Streeck hält eine neue Pandemie für möglich – wegen eines neuen Coronavirus, das in Thailand entdeckt wurde. Doch zurück zu Arcturus: Laut WHO ist die XBB-Gruppe, der die Variante zuzuordnen ist, weltweit auf dem Vormarsch. Auch in Deutschland. XBB hat die zuvor dominanten Omikron-Varianten BA.5 und BA.2 verdrängt. Für Deutschland erwartet das RKI in den kommenden Wochen weiterhin steigende Anteile von XBB.1-Sublinien. Laut des aktuellen Wochenberichts des RKI liegt der Gesamtanteil der rekombinanten Omikron-Variante XBB.1, einschließlich aller Sublinien bereits bei 56 Prozent.

Wie gefährlich ist XBB.1.16 für Deutschland? So schätzen Experten Omikron-Subvariante Arcturus ein

Beruhigend bislang trotz der rasanten Verbreitung von XBB.1.16 vor allem in Indien: Zwar hält dfer Virologe Martin Stürmer laut zdf.de Arcutrus für eine Corona-Variante, die wohl offenbar in der Lage ist, sich äußerst effektiv zu verbreiten. doch bislang gibt es weder Hinweise auf eine erhöhte Hospitalisierungen oder gar Todesfälle durch Arcturus gibt es bisher nicht. Daher sei es laut Stürmer zu früh, um „in Alarmstimmung zu verfallen“, aber: „Es wird also wichtig sein zu sehen, ob beziehungsweise wie sich diese Variante im Kontext der bestehenden Grundimmunität weiter ausbreiten kann. Da es auch schon Fälle in Deutschland gibt, wäre auch hier ein breiteres Monitoring wieder sinnvoll, jedoch haben wir kaum noch Test- und entsprechend Varianten-Analyse-Ergebnisse“, sagte Stürmer dem ZDF.

„Es ist absolut nicht klar, inwiefern die vorhandene Immunität ausreicht, beziehungsweise umgangen wird, aber Aufmerksamkeit ist essenziell“, konstatiert derweil Hajo Zeeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation, Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) via focus.de. Dort äußert sich auch Timo Ulrichs, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologe in Berlin zu Arcturus und einer möglichen rasanten Verbreitung in Deutschland: „Es wäre durchaus vorstellbar, dass eine solche neue Untervariante uns noch einmal in die Verlängerung der Pandemie zwingen könnte.“ Ulrichs weiter: „Aber wir gehen gerade in den Frühling, so dass eine großflächige Ausbreitung eher schwerer wäre als zu Beginn der Herbst- oder Wintersaison.“