„Die hässlichste Stadt der Welt“: Warum sich ein Besuch trotzdem lohnt

Von: Lea Creutzfeldt

Trotz ihres schlechten Rufes lohnt sich ein Besuch in die „hässlichste Stadt der Welt“ Charleroi. (Archivbild) © Pond5 Images/Imago

Rund zwei Stunden Autofahrzeit von NRW entfernt befindet sich die belgische Stadt Charleroi – sie trägt den unschönen Spitznamen „die hässlichste Stadt der Welt“.

Charleroi – Die Stadt Charleroi in der Wallonischen Region Belgiens ist kein typischer Touristen-Hotspot. Die Stadt trägt den Spitznamen „die hässlichste Stadt der Welt“. Das ergab ein Votum der holländischen Tageszeitung „de Volkskrant“ im Jahr 2008.

Lange Zeit war Charleroi geprägt durch die Stahlindustrie, Halden, Hochöfen und schließlich den industriellen Niedergang. Heutzutage möchte sich die Stadt von einer besseren Seite präsentieren. Und tatsächlich gibt es für Touristen mehr zu entdecken, als nur Industriekultur. 24RHEIN zeigt, was man in der ehemals „hässlichsten Stadt der Welt“ alles entdecken kann.

Charleroi in Belgien: Fotokunst trifft Street-Art

Schnappschüsse, Kompositionen sowie soziale und dokumentarische Fotografien können Besucher im Fotografie-Museum in Charleroi bestaunen. Mit mehr als 80.000 Fotografien ist es das größte Fotografie-Museum in Europa. Zudem bietet das Museum – das sich in einem ehemaligen Kloster befindet – eine kostenlose Bibliothek mit mehr als 13.000 Titel und 4.000 Dossiers rund um das Thema Fotografie. In einer museumseigenen Boutique gibt es Publikationen des Museums, exklusive Werke über die Fotografie, Gadgets sowie Dekorations- und Geschenkideen zu kaufen.

Fotografie-Museum in Charleroi ► Adresse: Avenue Paul Pastur 11, 6032Mont-sur-Marchienne ► Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Noch mehr Kunst findet man auf den Straßen von Charleroi. Im Rahmen des Projekts „Urban Dream“ wurden mehrere Mauern entlang der Treidelstrecke und der Route de Mons von Belgische und internationale Street-Art-Künstler gestaltet. Bei einem Spaziergang entlang des Flusses Sambre, vorbei an rauchenden Schloten, beeindruckenden Kränen, Hochöfen und den bunten, mit Graffiti verzierten Wänden stößt man auf zahlreiche außergewöhnliche Fotomotive.

Das Stadtbild von Charleroi ist geprägt durch Schornsteine, Industriegebäude und Arbeiterhäuser. (Archivbild) © YAY Images/Imago

Der Belfried von Charleroi: ein UNESCO-Weltkulturerbe

Der mehr als 70 Meter hohe Belfried ist Teil des Rathauses der Stadt Charleroi und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Er wurde 1936 von dem Architekten Joseph André gebaut und besteht aus Blaustein, weißen Steinen und Ziegeln. Auf der Spitze thront ein Bronze-Türmchen. In den oberen drei Stockwerke befindet sich ein Glockenspiel, bestehend aus 47 Glocken. Zu jeder Viertelstunde spielen sie einige Takte populärer Volkslieder des Barden Jacques Betrand aus Charleroi.

Belfried von Charleroi ► Adresse: Rue du Beffroi, 6000 Charleroi

Ein weiteres imposantes Bauwerk in Charleroi ist die Basilika Saint-Christophe, die im Jahr 1957 unter der Leitung des Architekten Joseph André restauriert wurde. Dabei wurde in dem neuen Kirchenschiff ein großflächiges Mosaik angelegt – auf einer Fläche von 200 Quadratmetern repräsentiert es die Apokalypse nach Saint Jean. Die Mosaiksteinchen bestehen aus farbigem Glas, bedeckt mit einem dünnen Blatt Gold.

Die Basilika Saint-Christophe ist eines der schönsten Bauwerke in Charleroi. (Archivbild) © agefotostock/Imago

Charleroi als Ausgangspunkt für Städtetrips

Nicht nur Charleroi selbst hat viel zu bieten – auch die Umgebung hält einige spannende Ausflugsziele bereit. So befindet sich östlich von Charleroi – gerade einmal 40 Minuten Autofahrzeit entfernt – Namur, die Hauptstadt der belgischen Region Wallonien. Neben einem reichen Kulturerbe findet man dort auch zahlreiche romantische kleine Gassen und Restaurants.

Namur, die Hauptstadt der belgischen Region Wallonien, lädt zum Flanieren und Entspannen ein. (Archivbild) © Pond5 Images/Imago

Eine weitere sehenswerte Stadt befindet sich rund 40 Minuten westlich von Charleroi: Mons, Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2015, ist vor allem für Museums- und Architekturfans sehenswert. Die Stadt verfügt über eine Vielzahl von Museen, von denen ein großer Teil der modernen und alten Kunst gewidmet ist. Es gibt dort aber auch Museen, die sich mit Geschichte und Naturwissenschaft befassen. Zu den architektonischen Highlights der Stadt zählen der Belfried, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, sowie die Stiftskirche Sainte-Waudru, der Jardin du Mayeur und das Château d’Havre.

Rund 80 Minuten Fahrzeit von Charleroi entfernt befindet sich zudem eine weitere Stadt mit besonderem Spitznamen: die mittelalterliche Kleinstadt Durbuy in Belgien, die auch als „kleinste Stadt der Welt“ bezeichnet wird. (lc)