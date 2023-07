Brände in Kroatien außer Kontrolle: Flammen schon nahe an Urlaubsregion

Von: Ulrike Hagen

Waldbrände wüten nahe dem beliebten Touristenziel Dubrovnik. Landminen explodieren und ein starker Wind erschwert die Löscharbeiten.

Dubrovnik – In vielen Ländern Südeuropas brennt es, darunter in Italien, Griechenland und in der Türkei. Die Mittelmeerländer kämpfen nach extremen Temperaturen mit verheerenden Waldbränden. Nun bedroht ein Feuer das bei Touristen beliebte Gebiet am Mittelmeer rund um Dubrovnik. Der Brand, der bereits Montagnacht in der Urlaubsregion ausgebrochen war, breitete sich am Dienstag (25. Juli) aufgrund des starken Südwinds weiter aus.

Heftige Brände suchen die Mittelmeerländer heim, nun wüten verheerende Feuer auch in beliebten Touristenregionen in Kroatien. (Symbolbild) © Imago/J. Desbois

Brände in Kroatien: Flammen geraten außer Kontrolle und kommen gefährlich nahe an beliebtes Urlaubsziel

Neben verheerenden Feuern auf den griechischen Inseln Rhodos und Korfu sowie Sizilien sind nun also auch in Kroatien schlimme Waldbrände ausgebrochen. Feuerwehrleute kämpften die ganze Dienstagnacht gegen die verheerenden Feuer, die sich in der Gegend südlich der kroatischen Adriastadt Dubrovnik ausbreiteten. Starke Südwinde behinderten den Einsatz von Flugzeugen. Alte Landminen explodierten in der Region, berichteten lokale Medien.

„Ein orkanartiger Südwind, der im Kanton Dubrovnik-Neretva weht, hat einen ausgedehnten Flächenbrand im Bereich der Gemeinde Dubrovnik Plat angefacht“, teilte die kroatische Feuerwehrgemeinschaft (HVZ) auf ihrer Website mit.

Waldbrände breiten sich in der Nähe von Kroatiens Adria-Perle Dubrovnik aus

Dramatische Aufnahmen von Anwohnern und Feuerwehrleuten zeigen die wütenden Brände am Mittelmeer. In dem Land herrschten starke Winde und extrem hohe Temperaturen, sodass die Brände leichtes Spiel hatten und sich schnell ausbreiteten. Nach Angaben der kroatischen Behörden wurden bis zu 16 Löschfahrzeuge und 95 Feuerwehrleute in das Gebiet entsandt, während die kroatische Luftwaffe zwei Spezialflugzeuge schickte, um beim Löschen der Flammen zu helfen.

Waldbrand wütet über Dubrovnik: Einsatzkräfte bekämpfen Brände

Die Region, die von den Bränden betroffen ist, befindet sich nur zwölf Kilometer von der mittelalterlichen Touristen-Attraktion Dubrovnik entfernt. Es handelt sich um einen Bereich rund um den kleinen Küstenort Plat, zu dem auch ein gut frequentierter Touristen-Strand zählt.

Der Waldbrand griff am Dienstagabend rasend schnell um sich und näherte sich den ersten Siedlungen von Župa. Derzeit befindet sich das Feuer oberhalb des Dorfes Plat, wo sich das Dubrovniker Wasserkraftwerk befindet, meldet die Dubrovnik Times. Die Feuer toben immer noch, der Wind habe jedoch am Mittwochmorgen nachgelassen. Die Einsatzkräfte hoffen, dadurch die Flammen einzudämmen zu können.

Experten sehen in den nicht nur in Kroatien, sondern in ganz Europa anhaltenden Dürreperioden und zunehmenden Waldbränden eine direkte Folge des Klimawandels. Urlauber sollten sich vor ihren Reisen in jedem Fall informieren, wo in Europa gerade Feuer wüten und ob sie noch stornieren können.