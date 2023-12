Beliebteste Vornamen Deutschlands 2023: Drei spannende Aufsteiger – und zwei klare Verlierer

Von: Maximilian Kettenbach

Willkommen, neuer Erdenbürger! © Symbolfoto: Panthermedia/NataliaD

Die Namen Noah und Emilia sind weiterhin die erste Wahl für deutsche Eltern. Doch dieses Jahr gibt es bemerkenswerte Aufsteiger und Namen, die in der Gunst verlieren.

Kassel – Den Vornamen für das eigene Kind aussuchen: Es gibt wohl wenig, was für angehende Eltern so spannend ist – doch gleichzeitig ist es für den Nachwuchs wegweisend, wie fast nichts anderes.

Für 2023 behalten Emilia und Noah ihren Status als populärste Babynamen in Deutschland, wie eine repräsentative Erhebung des Schwangerschaftsportals babelli.de zeigt. Emma und Sofia/Sophia, sowie Leon und Luca/Luka, folgen auf den nächsten Rängen. Die Studie berücksichtigt dabei rund 19 Prozent aller Geburten in Deutschland.

Das sind die beliebtesten Vornamen in Deutschland 2023

In der Pressemitteilung heben die Studienmacher drei Namen hervor, die besonders stark an Beliebtheit gewonnen haben beziehungsweise deren Trend klar nach oben zeigen: Liam, Emilio und Amalia. Letztgenannte hat sich um 21 Ränge verbessert und belegt nun Platz 44. Liam und Emilio setzen ihren Aufwärtstrend der letzten Jahre fort und erreichen nun Platz 5 und Platz 31. „Der Name Liam hat das Potenzial, in den kommenden Jahren der beliebteste Jungenname zu werden“, kommentiert Patrick Konrad, Leiter der Vornamensstudie.

Zudem werden ungewöhnliche Namen wie Kylie-Cheyenne, Diamond oder Kleopatra erwähnt.

Allerdings gibt es auch Namen, die an Beliebtheit verloren haben. So ist der Mädchenname Lea / Leah um 9 Ränge auf Platz 17 gefallen, das schlechteste Ergebnis seit 15 Jahren. Ebenso hat der Jungenname Ben, der lange Zeit den ersten Platz belegte, mit Rang 9 seinen bisherigen Tiefstand seit 2009 erreicht.

Top 10 der Mädchennamen:

Emilia Emma (+2) Sofia / Sophia Hannah / Hanna (+2) Mia (-3) Ella (+4) Lina (+2) Mila (-3) Lia / Liah / Lya (+4) Clara / Klara (-3)

Top 10 der Jungennamen:

Noah Leon (+2) Luca / Luka (+8) Paul (+11) Liam (+5) Theo (+1) Henry / Henri (+2) Elias (-3) Ben (-7) Luis / Louis (-2)

Für die Erhebung haben vier Mitarbeiter des Portals Listen mit den 200 populärsten Vornamen für Mädchen und Jungen erstellt. Sie werteten 138.291 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern aus, die im Zeitraum von Anfang Januar bis zum 2. Dezember 2023 eingegangen sind. Dies entspricht etwa 19 Prozent aller Geburten.

Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.