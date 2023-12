Steffen Hallaschka rechnet mit Gil Ofarim ab – „Allein in dieser Sendung zweimal belogen“

Der Aufschrei seit dem Geständnis ist groß. Moderator Steffen Hallaschka kritisiert den Musiker für seine Hotel-Lüge, die er auch bei Stern-TV aufgetischt hat.

München – „Möchtest du aus dieser Darstellung aus deinem Instagram-Video relativieren?“, fragt Moderator Steffen Hallaschka noch 2021 Gil Ofarim im „Stern TV“-Interview. Zweimal wurde der Musiker damals in die Sendung eingeladen, um von den Antisemitismus-Vorwürfen, die er gegen einen Hotelangestellten erhaben hatte zu teilen. Beide Male bekräftigte er seine Darstellung. Nun hat er gestanden, dass die Anschuldigungen erfunden waren.

Gil Ofarim gab 2021 ein Interview über vermeintlichen Antisemitismus-Vorfall bei Stern TV

Am Ende der Vorwürfe saß letztlich Gil Ofarim auf der Anklagebank: Der Sänger wurde wegen Verleumdung und falscher Anschuldigung angeklagt. Er hatte behauptet, ein Hotelmitarbeiter hätte ihn antisemitisch behandelt. Der Angestellte wies diese Vorwürfe zurück. Im Gerichtsverfahren räumte Ofarim schließlich ein, dass seine Anschuldigungen des Antisemitismus nicht wahr waren. Der Aufschrei unter Fans und den Medien war groß. Auch Moderator Hallaschka reagierte. Der TV-Journalist nimmt die Lüge persönlich und äußert sich dazu mit „Er belog allein zweimal hier in dieser Sendung mich und damit Sie zu Hause.“

Ofarim saß zweimal als Gast bei Stern TV, äußerte sich am 6. und 20. Oktober 2021 zu dem Vorfall. Als Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen aufkamen, wollte Hallaschka ihm die Chance geben, seine Anschuldigungen zu relativieren. Dies tat er jedoch nicht. Bis zum sechsten Tag seines Gerichtsverfahrens. Nun muss Gil Ofarim dem beschuldigten Hotelmitarbeiter Schmerzensgeld und 10.000 Euro an zwei Einrichtungen zahlen.

Moderator Steffen Hallaschka befürchtet weitreichende Konsequenzen durch Falschbehauptungen

Hallaschka sieht das größte Problem jedoch nicht in der Rufschädigung des Hotels oder des Mitarbeiters. Er befürchtet andere Folgen: „Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass Opfer von sexuellen Übergriffen, von Diskriminierung, von Gewalt überhaupt immer erst dann Gehör finden, wenn ein Gericht die Täter tatsächlich überführen konnte? Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland unter den Generalverdacht der Lüge geraten, wann auch immer sie eine antisemitische Attacke beklagen.“

Die Lüge Ofarims dürfe es echten Opfern nicht noch schwerer machen. „Und wer jetzt auf diejenigen zeigt, die ihm damals Gehör schenkten, sollte bedenken: Schuld an einer Lüge ist allein der, der sie in die Welt gesetzt hat“, betont Hallaschka. Ofarim sei nicht das Opfer, sondern der Täter. „Er missbrauchte das Vertrauen all derer, die sich zunächst solidarisch mit ihm erklärt hatten“, so der Moderator. Nach seinem Geständnis wollte der Sänger kein weiteres Interview geben.

Nach einem Skandal haben bereits viele Prominente versucht, ihre Karriere durch einen Auftritt im Reality-TV wiederzubeleben. Sowohl Pro7 als auch RTL erklärten jedoch, keine Pläne zu haben, Gil Ofarim eine Plattform in ihren TV-Formaten zu bieten.

