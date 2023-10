„Man wird dich finden“: Drohung an Nachbar belustigt das Netz

Von: Sina Alonso Garcia

In Freiburg tobt ein Nachbarschaftsstreit, der das Netz zum Lachen bringt. Ganz schlau werden die User aus dem Zettel, der auf Instagram kursiert, allerdings nicht. © IMAGO/Jürgen Ritter/Instagram/notesofgermany

Unter Nachbarn in Freiburg ist es offenbar zu einem Streit gekommen, der nun weitere Kreise zieht: Im Netz tauchte ein Zettel auf, der eine subtile Drohung enthält.

Freiburg - Wenn etwas „typisch deutsch“ ist, dann wohl Nachbarschaftsstreits. In einem Land, in dem viele Menschen es mit Recht und Ordnung ganz genau nehmen, werden kleine Unstimmigkeiten gerne mal zum Staatsakt hochstilisiert. Für Außenstehende können solche Auseinandersetzungen mitunter höchst amüsant sein, wie nun auch ein Beispiel aus Freiburg zeigt.

„Ich zeige dich an“, steht auf dem Zettel aus Freiburg, den die Seite notesofgermany auf Instagram geteilt hat. Offenbar an einen Nachbar gerichtet, schreibt der Verfasser: „Ich habe einen Zettel aus deinem Müll mit deiner Handschrift! Man wird dich identifizieren.“ In seiner Drohung geht er noch weiter: „Die Polizei wird dich schon finden und dann bezahlst du ALLES hier.“

Instagram-Nutzer rätseln über Grund für den Streit und stellen Vermutungen an

Worum es genau geht, lässt sich dem ominösen Zettel nicht entnehmen. Der Verfasser kann es sich jedoch offenbar nicht verkneifen, noch ein „Mit freundlichen Grüßen“ unter seine Drohung zu setzen. Unter dem Beitrag von notesofgermany diskutieren einige User derweil, was den Verfasser des Zettels wohl so auf die Palme gebracht hat. „Hier würde ich gerne die Vorgeschichte kennen“, schreibt etwa eine Nutzerin. „Schreib doch noch, was die Person gemacht hat auf, jetzt müssen wir uns Geschichten ausdenken“, kommentiert ein anderer.

Über die Ursache für den Nachbarschaftsstreit stellen einige User Vermutungen an: „Da stellt jemand dauernd seinen Müll einfach im Treppenhaus ab“, tippt einer. Ein anderer schreibt: „Vermutlich nutzt jemand den Mülleimer seines Nachbars.“ Wirklich ernst nehmen können viele die Drohung jedoch nicht. „Immer wieder lustig, was Leute denken, was die Polizei alles tut“, schreibt etwa ein User. „CSI Freiburg“ oder „SEK und MEK stehen bereit“, witzeln andere. Was auch immer vorgefallen ist: Man kann nur hoffen, dass derjenige, an den die Nachricht gerichtet ist, es vor seiner Festnahme rechtzeitig außer Landes schafft.