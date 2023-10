„Muss man das rappen, um den Job zu kriegen?“ – Kuriose Stellenausschreibung von Burger King

Eine Stellenausschreibung von Burger King, die sich wie ein Rapsong liest? Das wollen Nutzer auf Reddit entdeckt haben. Doch die Ausschreibung wirft weitere Fragen auf.

München – Arbeitgeber haben oft utopische Anforderungen an ihre Bewerber: Ein abgeschlossenes Studium, am besten mit Master, mindestens drei Jahre Berufserfahrung, zahlreiche Praktika, Weiterbildungen, Fremdsprachen, et cetera. Vor allem Berufseinsteiger haben es da meist nicht leicht, sich zu behaupten. Eine Burger-King-Filiale scheint es dagegen nicht so eng zu sehen. Auf Reddit sorgte eine Stellenausschreibung beim Fast-Food-Riesen für Belustigung – viele Worte werden nicht gebraucht, um Interessenten anzusprechen. In den Fokus geriet die Fast-Food-Kette zuletzt nach Undercover-Recherchen, woraufhin sie große Änderungen ankündigte.

Stellenausschreibung von Burger King auf Reddit: „Ein Flow ist vorhanden“

„Wir suchen Mitarbeiter. Vollzeit. Teilzeit. Geringverdiener. Kasse. Küche. HD-Lieferservice. Burger King“, steht in schwarzen Lettern auf einem laminierten Zettel. Jeder Satz in einer eigenen Zeile, ähnlich einem Gedicht. Wirklich Mühe gegeben hat sich die Fast-Food-Kette bei der Formulierung der Ausschreibung nicht, das steht fest – für einen Lacher sorgt sie damit aber allemal.

Denn in der wortkargen Auflistung will die Reddit-Community eine Ähnlichkeit zu Rapsongs erkennen. „Muss man das rappen, um den Job zu kriegen?“, fragt ein Nutzer in der Kommentarspalte süffisant. Darauf folgt sogleich die Antwort eines anderen, scheinbar raperprobten, Users: „Habe es gerade versucht und es ging wirklich gut, ein Flow ist vorhanden.“

Nutzer scherzen darüber, dass Burger King „Geringverdiener“-Stelle zu vergeben hat

Uneinig sind sich die Nutzer, was das Fast-Food-Restaurant mit „HD-Lieferdienst“ meinen könnte. „Wofür steht HD? High Definition wohl in diesem Kontext nicht“, überlegt ein Kommentar-Verfasser. „Bestimmt Halbdags“, schreibt ein weiterer Nutzer, der sich entweder einen Spaß erlauben möchte oder aus dem Schwabenländle zu kommen scheint. Wesentlich naheliegender ist der Hinweis eines dritten Users: „Vermutlich Home Delivery? Also Hauslieferlieferservice.“

Dass Burger King explizit eine „Geringverdiener“-Stelle zu vergeben hat, sorgt ebenfalls für den einen oder anderen augenzwinkernden Kommentar. „Hallo, ich wollte mich auf die Geringverdiener-Stelle bewerben!“, witzelt ein Reddit-User. Darunter ein anderer: „Jetzt nur die Frage: Teilzeit oder Vollzeit? Denn Geringverdiener biste dann sowieso“ – gefolgt von einem lachenden Emoji. Dass Angestellte bei Burger King nicht gerade das große Geld machen, dürfte bekannt sein. Einige der Angestellten scheinen sogar so unmotiviert zu sein, dass sie Pommes aus dem Müll servieren.

Statt ganzer Sätze setzt Burger King auf Schlagwörter in ihrer Stellenausschreibung. © Michael Gstettenbauer/imago | Reddit/AberBitteLaminiert/Screenshot

Auch sonst scheint Burger King nicht unbedingt für jeden der Traum-Arbeitgeber zu sein. „Nach der Schule habe ich einen Klassenkameraden getroffen, der eine Stelle im Burger King angenommen hatte. Auf meine Frage, wie es ihm geht, sagte er: ‚Wie soll‘s mir schon gehen, ich arbeite im Burger King.‘ Daran muss ich immer denken und find‘s heute noch lustig“, kommentiert ein weiterer Reddit-Nutzer. Ob der Unmut am Arbeitsklima liegt oder womöglich auch an meckernden Kunden, die sich über neue Produkte auslassen.

Ob es sich bei dem Zettel um eine originale Stellenausschreibung von Burger King handelt, ist unklar

Darüber, ob es sich bei der kuriosen Burger King-Stellenausschreibung um ein Original oder Fake handelt, kann nur spekuliert werden. Ins Netz gestellt wurde sie auf der Reddit-Seite „Aber bitte laminiert“, auf der sich massenweise Bilder lustiger Schilder tummeln. „Klarer Fake. ‚Burger king‘ ist auch falsch geschrieben...“, ist sich zumindest ein User sicher und verweist auf das kleingeschriebene „king“. Ein anderer hält dagegen: „Der Zettel sieht eigentlich authentisch aus.“ So oder so: Für gute Unterhaltung hat der Zettel gesorgt.

Eine andere unglaubliche Stellenausschreibung fanden Kunden bei Edeka. Was diese über die Arbeitsbedingungen in der Filiale verrät, ist allerdings nicht zum Lachen, sondern in erster Linie besorgniserregend. (tt)