Deutscher in Südtirol-Urlaub verhaftet: Er soll Bären erschossen haben – hat wohl nichts bemerkt

Von: Martina Lippl

In seinem Hotel in Südtirol nimmt die Polizei einen Deutschen fest. Bei einem Jagdausflug soll der 65-jährige Geschäftsmann einen Bären getötet haben.

Bozen – Der Urlaub in Südtirol endet für einen Deutschen ziemlich abrupt. In einem Hotel in Rasen-Antholz schlugen die Carabinieri zu. Der 65-Jährige wurde wegen der Tötung eines Bären in Rumänien verhaftet. Davon will der Unternehmer jedoch nichts gewusst haben.

In Rumänien war der Deutsche zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt worden, berichtet die italienische Zeitung Alto Adige online. Dem Geschäftsmann wird vorgeworfen, einen Bären bei einem Jagdausflug 2017 erschossen zu haben. Die italienische Polizei vollstreckte einen Europäischen Haftbefehl, setzte den 65-Jährigen fest. Nun soll er seine Strafe antreten.

Bär in Rumänien erschossen – Deutscher Geschäftsmann bestreitet Tat

Für die Tötung des Bären soll es Zeugen gegeben haben. Der Deutsche will jedoch von alledem nichts gewusst haben. Er streite die Vorwürfe ab. Zudem habe er nicht gewusst, dass gegen ihn in ein Strafverfahren in Rumänien eingeleitet worden war. Die Verhandlung sei in seiner Abwesenheit geführt worden. Auch von dem Urteil, das inzwischen rechtskräftig ist, habe er nichts erfahren. Die Frist für die Berufung sei inzwischen abgelaufen, schreibt Alto Adige.

Bär erschossen: Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr drohen in Rumänien

Inzwischen haben Anwälte in Bozen (Italien) den Auslieferungsantrag Rumäniens angefochten. Das Oberlandesgericht plant am Montag eine Stellungnahme in dieser Sache abzugeben, weiß das Nachrichtenportal Südtirolnews.it. Auch ein Anwalt in Rumänien sei eingeschaltet, und habe das Urteil angefochten, weil der Prozess ohne das Wissen des Angeklagten geführt worden war. Der 65-Jährige befindet sich demnach im Hausarrest in einer Unterkunft in Südtirol.

Festnahme im Urlaub in Südtirol: Gericht in Bozen muss über Auslieferungsantrag entscheiden

Der Deutsche soll, wie offenbar jetzt erst bekannt wurde, war bereits am 2. Juli 2023 festgenommen worden. Bei einer Festnahme mit einem Europäischen Haftbefehl (EuHb) muss das Land, in dem die gesuchte Person festgenommen wird, innerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme entscheiden, ob der Haftbefehl vollstreckt wird, ist auf der Webseite der Europäischen Union zu erfahren. Spätestens Ende August läuft demnach die Frist für eine Entscheidung über die Auslieferung des Deutschen nach Rumänien ab.

Bären in Europa: In Rumänien sollen fast 500 Braunbären sterben

Nachdem tödlichen Bären-Angriff auf einen Jogger in Italien brodelt eine Debatte um das Verbot der Tötung von geschützten Arten. Rumänien zählt eine der größten Bären-Populationen in Europa. Bis zu 8000 Bären halten sich nach Angaben des Umweltministeriums in dem Land vor allem in den Karpaten auf. Die Trophäenjagd auf die Tiere ist seit 2016 verboten. Doch um eine Überbevölkerung zu verhindern, will die rumänische Regierung mehr Bären zum Abschuss freigeben. In den vergangenen Jahren waren es 140 Bären pro Jahr. Die Zahl soll auf 426 Bären steigen. Tierschützer laufen Sturm gegen den Plan aus Bukarest.

