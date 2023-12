Wolfgang Grupp knöpft sich nach Signa-Pleite Politik vor: „Eine Schande“

Von: Sina Alonso Garcia

Dass Investor René Benko einst hohe Milliardenkredite erhalten hat, ist für Trigema-Chef Wolfgang Grupp nicht nachvollziehbar. Er fordert, Manager mehr in die Verantwortung zu nehmen.

Burladingen – Nach der Pleite der Signa Holding des österreichischen Investors René Benko äußert Trigema-Chef Wolfgang Grupp Kritik an der Politik. Dass Benko einst hohe Milliardenkredite erhalten hat, ist für Grupp unverständlich. „Ich mache ihm keine Vorwürfe. Ich mache der Politik Vorwürfe“, sagt der Burladinger Unternehmer gegenüber ntv. Die entsprechende Gesetzgebung in Deutschland könne er nicht nachvollziehen. „Dass sowas machbar ist. Dass ein Benko ohne persönliche Haftung alles kaufen kann.“

Wie Grupp im Interview weiter erklärt, sehe er die Probleme von Unternehmen nicht am Standort Deutschland, sondern im Management. Er fordert, dass Entscheidungsträger mehr Verantwortung übernehmen. „Wenn jetzt geredet wird, dass der Standort Deutschland nicht mehr das ist, was er einmal war: Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, so der 81-Jährige. Der Standort Deutschland sei noch genauso gut wie vor zwei oder drei Jahren. „Nur haben sich die Unternehmer anders verhalten.“

Wolfgang Grupp: „Dass ein Benko Zehn-Milliarden-Kredite bekommt, ist für mich nicht nachvollziehbar“

Wenn Burladingen bisher ein „toller“ Standort gewesen sei, könne er nicht plötzlich schlecht sein. „Dann sind die Unternehmer in Burladingen schlecht. Die bestimmen, wie der Standort aussieht und wie nicht“, sagt Grupp. Deshalb sei er der Meinung: „Die Entscheidungsträger und Unternehmer müssen wieder in die Haftung. Dass aber ein Benko Zehn-Milliarden-Kredite bekommt, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Trigema-Chef Wolfgang Grupp findet nach der Signa-Pleite deutliche Worte und schießt gegen die Politik. © Sebastian Gollnow/dpa

Der verschachtelte Signa-Konzern ist der bisher wohl spektakulärste Insolvenzfall infolge der massiven Strukturveränderungen am Immobilienmarkt. Zu Benkos weit verzweigtem Firmennetzwerk gehört aber auch die deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Insider erwarten, dass weitere Signa-Gesellschaften Insolvenzanträge stellen werden.

Wolfgang Grupp spricht über „Gier und Größenwahn“ von deutschen Managern

Grupp fordert: „Wir brauchen die Haftung und Verantwortung zurück. Dann sind die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Und das muss wieder zurück. Dann wird der Standort sicher wieder so sein, wie er früher war.“ Wenn Unternehmer Haftung übernehmen würden, würden sie weniger kaufen, so Grupp. „Aber die Gesetzgebung ist so, dass man alles kaufen kann. Und solange es gut geht, wird kassiert, wenn es schlecht läuft, muss der Steuerzahler ran: Das hat bei mir mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun.“

Laut dem Trigema-Boss sei es „eine Schande“, dass Karstadt einst über eine Milliarde Steuergelder erhalten hat und die Vorstände Millionengehälter absahnten. „Das darf nicht sein! Schon viel früher hätten hier die Weichen anders gestellt werden müssen. Auch, wenn Quelle oder sonstige Versandhauskönige pleite gemacht haben, lag es nicht daran, dass Versand nicht möglich war, sondern es lag immer am Kopf.“ Bereits in vergangenen Interviews hatte Grupp das Fehlverhalten heutiger Führungskräfte kritisiert.

Grupp ist Eigentümer und alleiniger Geschäftsführer des Textilherstellers Trigema und haftet mit seinem Privatvermögen. Sein Unternehmen hat seinen Sitz im schwäbischen Burladingen. Früher gab es dort viele Textilunternehmen, heute ist nur noch Grupps Firma übrig. Trigema produziert ausschließlich in Baden-Württemberg. 1969 übernahm Grupp das hoch verschuldete Unternehmen, das sein Großvater 1919 gegründet hatte. Er führte es aus den roten Zahlen. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz rund 127 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl lag bei etwa 1.160. Die Schulden sind längst abbezahlt, Trigema hat nie wieder einen Kredit aufgenommen. Anfang kommenden Jahres wird Grupp die Geschäftsführung an seinen Sohn und seine Tochter übergeben.