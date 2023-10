Österreich: Familie verirrt sich bei Wanderung und kehrt nicht um – Rettungskräfte rücken an

Von: Michelle Brey

Bei einer Wanderung in Österreich verlief sich eine Familie (Symbolbild). © Action Pictures/Imago

Eine vierköpfige Familie steckt in der Klemme und muss Hilfe rufen. Dennoch nimmt der Ausflug in die Berge ein glimpfliches Ende.

Gmunden - Bei schönem Wetter schlägt das Herz von Bergliebhabern höher. Die Aussicht von ganz oben, der Abstand vom Alltag: Viele Menschen zieht es an den Wochenenden nach Österreich zum Wandern. Auch eine vierköpfige russische Familie, die in der Schweiz beziehungsweise in Österreich wohnhaft ist, war auf diese Idee gekommen. Am Sonntag (22. Oktober) machten sie sich in der Gemeinde Bad Ischl auf den Weg - und kamen schon nach kurzer Zeit an ihre Grenzen.

Österreich: Familie geht wandern - und gerät auf falschen Weg

Das Ziel sei eine Wanderung entlang des 7-Seenblick-Wanderweges gewesen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte. Zwar gestaltete sich zu Beginn noch alles unproblematisch. Um zwölf Uhr kamen sie bei der Bergstation mit der Seilbahn an. Doch anschließend unterlief ihnen ein Fehler, der Folgen nach sich zog - ähnlich wie bei einer österreichischen Familie, die an der Navi-Eingabe scheiterte.

Sie folgten einem „Schild, welches den Zustieg zum Katrin-Klettersteig mit einer Zeitangabe von 40 Minuten anzeigte“, hieß es von der Polizei. Doch dabei handelte es sich um einen Zustiegsweg zu besagtem Klettersteig - und nicht um einen normalen Wanderweg.

Als der Aufstieg immer anspruchsvoller wurde, machten sie sich dennoch nicht auf den Rückweg. Sie gingen in der Hoffnung, es werde wieder leichter, einfach weiter. Doch als sie den Einstieg des Klettersteiges erreichten, ging es der Pressemitteilung zufolge weder vor noch zurück für die Familie. „Aufgrund fehlender Trittsicherheit im alpinen Gelände, insbesondere durch die 45-jährige Mutter und des zehnjährigen Sohnes, war ein selbstständiges Umkehren für die Familie keine Option.“

Familie verirrt sich, kehrt nicht um - und muss schließlich Rettungskräfte rufen

Die Rettungskräfte mussten gerufen werden, um den Abstieg zurück zur Bergstation der Seilbahn zu bewältigen. Die Familie kam aber wohl mit einem Schock davon. Denn verletzt wurde dabei niemand.