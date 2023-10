Neuberechnung erschütterte Bergwelt: Überraschende Wende im Gipfel-Streit um Reinhold Messner

Als erster Bergsteiger hat Reinhold Messner in den 70er und 80er Jahren alle 14 Achttausender der Erde bestiegen. Das machte den Südtiroler weltweit bekannt. Doch sein Rekord fand vor wenigen Wochen ein jähes Ende. © Sammy Minkoff

Seit Jahrzehnten gilt Reinhold Messner unangefochten als erster Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat. Dieser Erfolg wurde ihm abgesprochen – doch jetzt ist alles wieder anders.

München – Die Debatte um die Aberkennung der Weltrekorde von Reinhold Messner scheint nach langer Diskussion nun endlich beendet. Denn der Himalaya-Chronist Eberhard Jurgalski hat im Streit um das Erreichen der „wahren Gipfel“ aller 14 Achttausender eingelenkt und seine Kriterien gelockert. Wie Jurgalski via Facebook mitteilt, habe er nun eine Toleranzzone von rund 190 Metern für Besteigungen auf den 8091 Meter hohen Berg Annapurna sowie den Dhaulagiri und Messners Schicksalsberg, den Manaslu, festgelegt.

Bedeutet im Klartext: Der Alpinist aus Südtirol darf seine Rekordtitel behalten. Denn Messner soll bei seiner Besteigung 1985 noch innerhalb dieser Zone abgestiegen sein – rund 65 Meter vor dem Gipfel.

Nach heftiger Kritik: Jurgalski lockert Kriterien - Messner darf Rekordtitel behalten

Mit seinen Neuberechnungen erschütterte der deutsche Berg-Chronist Eberhard Jurgalski vor wenigen Wochen die gesamte Bergwelt. Neu ausgewertete Geodaten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie Gipfelfotos haben laut dem Niedersachsen ergeben, dass einige der höchsten Berggipfel der Welt nicht korrekt erfasst worden sind. So hätten Bergsteiger schon vor dem Erreichen der Gipfel gestoppt und seien umgekehrt, in dem Glauben auf dem höchsten Punkt angekommen zu sein – so wie wohl auch Reinhold Messner.

„Die Forschungsinformationen, die in Form von zusammenfassenden Tabellen und detaillierten PDF-Dokumenten ver­öffentlicht wurden, sollten die Ergebnisse einer jahrelangen, genauen, gemeinsam ausgeführten Studie zeigen“, teilt Jurgalski nun via Facebook mit.

Neuberechnung erschütterte Bergwelt: Wie es zum Gipfel-Streit um Reinhold Messner kam

Jurgalski zufolge sei Messner bei seinem Gipfelversuch im Jahr 1985 nie an der Spitze des Annapurna angekommen, sondern bereits einige Meter unterhalb des Gipfels umgedreht. „Messner war an einem Punkt 65 Meter vor und fünf Meter unter dem Gipfel“, behauptet der Experte gegenüber der dpa. Neuer Träger der beiden Rekordtitel wäre nun der US-Amerikaner Edward Viesturs, wie Guinness World Records auf der eigenen Webseite Mitte September mitteilte.

Und nicht nur das. In seinen Büchern beschrieb Messner, wie er und Hans Kammerlander die Spitze des Annapurna erreichten, dort einmal kurz die Wolkendecke aufriss und sie das Basislager sehen konnten. Doch die Behauptung des 79-Jährigen könne heute widerlegt werden. Denn laut Jurgalskis vorliegenden Daten habe Messner das Basislager vom Gipfel aus gar nicht sehen können. „Damals glaubten die Bergsteiger immer, auf dem höchsten Punkt der jeweiligen Achttausender zu stehen. So viele grandiose Aufstiege waren historisch anerkannt und wir wollten daran nichts ändern, sondern lediglich auf der Grundlage unserer Forschungsarbeit klassifizieren und später respektvoll einordnen“, erklärt der deutsche Experte die Neuberechnung über seinen Facebook-Account.

Ein Schock für den bisherigen Rekordhalter und die gesamte Bergwelt. Denn bislang galt der 79-Jährige unangefochten als erster Mensch, der alle 14 Achttausender der Erde bestiegen hat – noch dazu ohne die Hilfe von Flaschensauerstoff. Mit den neusten Berechnungen hätte der Südtiroler jedoch nur 13 der höchsten Gipfel der Welt erklommen und wäre somit gleich zwei Rekorde los gewesen.

Nach Rekordverlust von Reinhold Messner: Fans reagieren verärgert

Mit der Veröffentlichung seiner Berechnungen setzte Jurgalski einen regelrechten Gipfel-Streit in Gang. Neben zahlreichen Messner-Fans meldete sich auch schnell der Rekordhalter selbst zu Wort. Zunächst zeigte sich der Südtiroler unbekümmert, kritisierte später aber die Aussagen des Berg-Chronisten. Der weltbekannte Extrembergsteiger sprach Jurgalski sogar kurzerhand die Expertise ab. „Der hat keine Ahnung. Der ist kein Experte. Der hat einfach den Berg verwechselt. Natürlich sind wir auf dem Gipfel angekommen“, erklärte Messner empört. Das wolle Juralski dem Alpinistenauch auch keineswegs absprechen. Er habe Reinhold Messner den Titel nicht wegnehmen wollen, erklärte er nun.

Die Südseite des Annapurnas. Mit 8091 Metern ist der Berg in Nepal einer der höchsten auf der Welt. © Imago

Dennoch zeigten sich auch andere Bergsteiger bestürzt. Denn Messner wäre nicht der einzige, dem der Gipfelsieg aberkannt wird. Auch zahlreiche andere Kletterer fielen den überarbeiteten Geodaten zum Opfer. So auch Hans Kammerlander, mit dem Messner 1985 den Annapurna bestiegen hat oder der bereits verstorbene Pole Jerzy Kukuczka. Jurganlski verteidigt seine Arbeit aber weiterhin. Denn seit den 70er Jahren habe sich viel im Bergsport verändert. Die bergsteigerischen Leistungen von Messner und Co. sind mit denen heutiger Alpinisten kaum mehr vergleichbar, erklärt der Experte auf Facebook.

Fixseile, Flaschensauerstoff vom Basislager bis zum Gipfel, kommerzielle Ausrüstung – all das war zu Messners Zeiten rares Gut, berichtet Jurgalski. Wo früher die Besteigung aller Achttausender mehrere Jahrzehnte gedauert hat, schaffen Bergsteiger das heute in nur drei Monaten, wie jüngst die Norwegerin Kristin Harila. Daher bräuchte es nun einen „clean cut‘“, sagt Jurgalski. „Diese neuen Entwicklungen müssen wir anders berücksichtigen, um auch die Leistungen früherer Generationen gerecht zu würdigen und die Vergleich­barkeit zu wahren.“

Ein milder Trost bleibt dennoch: Mit den nun eingeführten Toleranzzonen wird Messner in einer „historischen Anerkennungstabelle“, die Jurgalski auf der Website 8000ers.com veröffentlicht hat, nun aber wieder als Erstbesteiger aller 14 Achttausender aufgeführt. Niemand hätte den Alpinisten Jerzy Kukuczka, Gerlinde Kaltenbrunner oder vielen anderen laut dem Experten „irgendeinen wohlverdienten Titel oder eine wohlverdiente Bedeutung“ wegnehmen wollen.