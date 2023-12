„Ich komme zum Ende“: Reinhold Messner löst Besorgnis bei seinen Fans aus

Von: Richard Strobl

Reinhold Messner spricht über sein „Ende“, was Besorgnis auslöst. Mittlerweile hat das Bergsteiger-Idol seine Worte klargestellt.

Bozen – „Ich komme zum Ende, das ist die Realität“, mit diesen Worten meldete sich Bergsteiger-Legende Reinhold Messner am Samstag via Instagram zu Wort. Das Posting löste große Besorgnis bei einigen Fans aus. Mittlerweile hat der 79-Jährige aus Italien Stellung bezogen.

Messner schrieb in seinem Posting weiter: „Ich gehe mit einem guten Gewissen und dem Wissen, dass ich ein guter Mensch war, mein Bestes gegeben habe, ein liebevoller Vater, ein guter Freund und ein guter Bruder gewesen bin. Jetzt ist es an der Zeit, meine letzten Träume zu leben und die Menschen zu lieben, die mir viel bedeuten, aber das Wichtigste ist Dankbarkeit“. Zu diesen nachdenklichen Worten stellte der Bergsteiger ein Foto von sich, das ihn auf einem Boot zeigt.

Reinhold Messner löst mit Posting Sorge bei den Fans aus: „Machen wir keine Witze“

In den Kommentaren meldeten sich sofort viele Fans sorgenvoll zu Wort. „Seien Sie bitte nicht so negativ: noch ist das Lebensende doch nicht nah“, liest man dort etwa. Ein anderer User bittet: „Machen wir keine Witze“. Viele Fans kommentierten zudem: „Legenden sterben nie“.

Doch muss man sich wirklich Sorgen um die Bergsteiger-Legende machen?

Messner stellt klar: „Mir geht es gut“

Die Antwort ist nein. Wegen des Postings fragte die italienische Zeitung Corriere della Sera bei Messner nach seinem Gesundheitszustand. Die Antwort dürfte Fans beruhigen: „Mir geht es gut, ich bin am Flughafen und stehe kurz davor, einen Flug nach Indien zu nehmen, wo ich bis Ende des Jahres bleiben werde“.

Zu dem Posting erklärte Messner, dass er sich schlicht bewusst sei, dass er langsam am Ende angekommen sei, aber: „Das heißt nicht, dass ich keine Ideen und Projekte hätte, sondern vielmehr, dass ich nach Indien reise, um das zu tun, was ich gerne mache, in diesem Fall für ein Studienprojekt zum Thema Berge“.

Zuletzt hatte es Wirbel um die Aberkennung von Guiness-Buch-Rekorden von Reinhold Messner gegeben. Der Bergsteiger sprach von „Verschwörungstheorien“.