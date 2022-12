Berühmtes Riesen-Aquarium in Berliner Hotel explodiert: Ursache noch unklar - zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Von: Jennifer Lanzinger

In Berlin kam es nun zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. © IPPEN MEDIA

Das berühmte Riesen-Aquarium im Hotel Radisson Blu in Berlin ist offenbar explodiert. Ein nun aufgetauchtes Video zeigt die Überreste, aktuell ist ein Großeinsatz vor Ort.

Berlin - Für gewöhnlich zieht das riesige Aquarium im Berliner Hotel Radisson Blu zahlreiche Touristen an, nun scheint das beeindruckende Mega-Aquarium geplatzt zu sein. Ein Video auf der Plattform Twitter zeigt die zerstörten Überreste in der Halle des Hotels. Demnach sei das Aquarium mitten in der Nacht explodiert.

Auch der Nachrichtensender Welt, ansässig in Berlin, berichtet von dem Zwischenfall. Demnach befinden sich aktuell zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Über die Ursache ist aktuell noch nichts bekannt, auch über Verletzte gibt es bislang keine Informationen.

Die Berliner Feuerwehr erklärt über Twitter, mit rund 100 Einsatzkräften im Hotel Dom Aquaree im Einsatz zu sein. Demnach trete Wasser aus, das Aquarium sei „beschädigt“. Demnach sei die Lage aktuell nicht übersichtlich.