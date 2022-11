Radfahrerin starb bei Betonmischer-Unfall: Schwester richtet Appell an die Aktivisten

Von: Helmi Krappitz

Nach dem Unfalltod einer Radfahrerin stehen Klimademonstranten in der Kritik. Die Zwillingschwester der Verstorbenen äußert sich zu dem Unfall und appelliert an die Demonstranten der „Letzten Generation“.

Berlin - Vergangene Woche wurde in Berlin eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall mit einem Betonmischer für hirntot erklärt. Ein Spezialfahrzeug zum Anheben von Lkw stand wegen einer Straßenblockade der „Letzten Generation“ im Stau und traf verspätet am Unfallort ein. Nach Einschätzung der Notärztin hatte die Blockade keinen Einfluss auf die Rettung. Zur Debatte über Klimaproteste und Schuldzuweisungen äußert sich nun die Zwillingsschwester der Radfahrerin in einem Interview mit dem Spiegel.

Schwester reagiert nach Unfalltod der Radfahrerin in Berlin: Wut bringt nicht weiter

Nach dem Unfalltod der Berlinerin richtet sich der Ärger der Öffentlichkeit gegen die Klimaaktivisten. Anja Umann, die Zwillingsschwester der Verstorbenen lehnt diese Reaktion ab. „Wut gibt mir meine Schwester auch nicht zurück. Ich stehe weiterhin hinter den Aktivisten, nur ihre Methodik stelle ich manchmal infrage“, sagt Umann. Die Zwillinge haben die Bekämpfung des Klimawandels gemeinsam unterstützt, der Umgang mit dem Tod ihrer Schwester verletzte Umann dennoch sehr.

Gedenken an die Verstorbene: Ihre Zwillingsschwester äußert sich nun. © Stefan Zeitz/IMAGO

Debatte um Klimaproteste: Schwester der verstorbenen Radfahrerin richtet Appell an Aktivisten

Wegen der Debatte um die Klimaproteste bittet Umann die Aktivisten, ihre Methoden zu überdenken: „Ob es nicht vielleicht doch einen anderen Weg gibt, für das Überleben unseres Planeten zu kämpfen, ohne dass andere Menschen möglicherweise zu Schaden kommen.“ Umann will die Aktivisten wissen lassen, was ihre Aussagen in ihr auslösen. Eine innere Diskussion über Schuldzuweisungen möchte sie aber vermeiden.

Diskussion um Klimaaktivisten: Forderung nach härteren Strafen

Politiker fordern nach dem Unfall teils härtere Strafen, Präventivgewahrsam von Aktivisten und vergleichen sie sogar mit der Terrororganisation RAF. Eine solche Reaktion lehnt Umann ab: „Ich habe den Eindruck, da reagiert Drastik auf Drastik – da kommt etwas Extremes auf, von dem ich nicht sicher bin, ob ich das so unterstütze. Ich bin jemand, der den sanfteren Mittelweg und ein Miteinander sucht, ohne Fronten zu verhärten, um Probleme zu lösen.“

Die Berliner Polizei hat im Fall des Unfalltods Strafanzeige gegen zwei Klimademonstranten gestellt. Der Vorwurf lautet: Unterlassene Hilfeleistung und die Behinderung Hilfe leistender Personen.