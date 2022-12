Blitzer-Disko über Weihnachten – Notruf bei der Polizei läuft heiß

Von: Martina Lippl

Ein stationärer Blitzer (Symbolfoto) spielte über Weihnachten in Berlin verrückt. © imago

Ein Blitzer spielte über Weihnachten in Berlin komplett verrückt. Autofahrer reagierten auf das zuckende rote Licht irritiert. Die Polizei rückte nach Notrufen aus.

Berlin – Rotes Blitzlicht schoss unaufhörlich aus einer stationären Blitzersäule in Berlin. Der Blitzer an einer Straßenkreuzung an der Frankfurter Allee im Berliner Stadtteil Berlin-Lichtenberg war außer Rand und Band geraten, berichtet der rbb. Unzählige Notrufe gingen demnach bei der Polizei ein, weil der Blitzer offenbar ohne Grund auslöste, wie Merkur.de berichtet.

Blitzer in Berlin spielt verrückt – unzählige Notrufe gehen bei der Polizei ein

Jedes Fahrzeug auf dem Straßenabschnitt wurde geblitzt. Egal, ob sich die Autofahrerinnen oder Autofahrer an die Verkehrsregeln hielten oder nicht. Das Blitzlichtgewitter am Sonntagabend gegen 22 Uhr schreckte viele Verkehrsteilnehmer auf. Rund um die Straßenkreuzung soll es zeitweise zu Staus gekommen sein, berichten lokale Medien.

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Da sich das Problem aber vor Ort nicht beheben ließ, klebten die Einsatzkräfte der Polizei die Blitzersäule kurzerhand ab. Betroffene Autofahrer seien beruhigt worden. Am Dienstag soll sich ein Experte die Anlage ansehen, heißt es.

Wer am Sonntagabend an der Blitzersäule Ecke Magdalenenstraße geblitzt wurde, muss kein Bußgeld oder gar ein Fahrverbot befürchten. Falls jedoch eine Zahlungsaufforderung ins Haus flattert, sollten Betroffene widersprechen und auf die Störung und den Blitzzeitpunkt hinweisen, schreibt der rbb. (ml)