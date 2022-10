Paket-Kunde platzt der Kragen: „Hanswurst, Lackaffe, Horst, Flachzange, Stinkmorchel, Brotkasten ...“

Von: Armin T. Linder

So einen Wut-Zettel hat die Welt selten gesehen: Ein Paket-Kunde machte seinem Ärger mit zahlreichen Schimpfwörtern Luft.

Berlin - Der Wut-Zettel eines Berliners sorgt im Netz für Aufsehen. Nachdem er am Montag (17.10.) auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ gelandet war, sammelte er bis Dienstag bereits mehr als 2500 Likes und zahlreiche Kommentare. Der Verfasser wirft einer Person vor, seine Pakete von DHL, Hermes oder anderen Diensten gestohlen zu haben. Und manche benutzten Wörter sind so derb, dass wir sie hier lieber gar nicht erst wiedergeben wollen.

Berlin: Paket-Kunde mit Schimpftirade auf Treppenhaus-Zettel

Eine Passage seiner Schimpftirade, bei der er den Unbekannten beleidigt, fällt aber sehr kreativ aus: „Du Lump, Ekelpaket, Hanswurst, Lackaffe, Horst, Flachzange, Stinkmorchel, Brotkasten, Lauch, Sau, Vogel, Arschgeige, Lappen, Eimer und Klobürste“, beschimpft er den Dieb. Besonders sauer macht das Opfer, dass sogar seine Unterhosen geklaut wurden.

Zudem scheint er einen Verdacht zu haben. „Die Kamera hat dich erkannt und die Polizei wird übermorgen verständigt, wenn du nicht bis dahin die Sachen vor die Tür stellst.“

Berlin: Paket-Kunde sucht konstruktive Lösungen – nachdem all die bösen Wörter raus sind

All die bösen Wörter mussten offenbar raus – interessanterweise hat sich der Zettel-Verfasser am Ende des Schreibens sogar wieder beruhigt. Und sucht nun einen konstruktiven Weg. „Liebe Nachbarn, es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr aushalten. Bitte lasst uns mal treffen und eine Lösung finden.“

Für Amüsement bei den Kommentierenden sorgt der zeternde Zorn-Zettel allemal. „Ich glaube, er hat vorher nach deutschen Beleidigungen gegoogelt und hat dann copy paste gemacht“, unkt einer. „Nicht immer die Nummer mit der Kamera. Das glaubt doch kein Mensch“ ein anderer. Und einer meint: „Ich möchte auch an dieser Nachbarschaftssitzung teilnehmen. Ich komme zwar aus Düsseldorf, aber das wäre es mir wert.“

Mehrere rühmen auch den Stil der Beleidigungen. „Also ‚Brotkasten‘ is zu krass!!“, lacht eine Instagram-Nutzerin. Und ist nicht die Einzige, der es dieses Wort besonders angetan hat. Eine andere meint: „Richtig gut. Keine einzige ableistische oder misogyne Beleidigung.“ Wobei „Lackaffe“ und „Arschloch“ nun auch nicht gerade nett sind. Ebenfalls der Kragen geplatzt ist einem kranken Hermes-Opfer kürzlich. (lin)