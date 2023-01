Furchtbare Entdeckung in Berlin: Frau liegt tot in Wohnung - Einsatzkräfte finden Kettensäge

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Mitarbeiter der Spurensicherung gehen in das Treppenhaus des Tathauses. © Dominik Totaro/TNN/dpa

Dramatisches Verbrechen in Berlin: Einsatzkräfte entdeckten in einer Wohnung eine tote Frau, einen verletzten Mann, Werkzeuge und eine Kettensäge.

Update vom 6. Januar 2023, 10.45 Uhr: Immer mehr Details werden nach dem tödlichen Angriff in Berlin bekannt. Während die 52-Jährige ihren Verletzungen noch am Tatort erlegen ist, wurde ein verletzter Mann in eine Klinik eingeliefert. Der 52-Jährige wird seit Stunden im Unfallkrankenhaus Berlin operiert. Er habe schwerste Verletzungen im Gesicht, etwa Jochbeinbrüche, sagte die Sprecherin des Unfallkrankenhauses, Angela Kijewski, auf Nachfrage der dpa. Auch an Hand und Arm sei er verletzt. Er werde von einem großen chirurgischen Team betreut. Aktuell werde davon ausgegangen, dass er überlebt. Er werde nach der Operation intensivmedizinisch betreut.

Bei dem Mann handelt es sich der Sprecherin zufolge um einen Polizisten, der privat am Tatort war. Er sei dazwischen gegangen, als es zu einem Angriff kam. Die Polizei äußerte sich bisher nicht weiter zu dem Mann.

Ursprungsmeldung vom 6. Januar 2023: Berlin - Es ist ein tödliches Verbrechen, das sich in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung in Berlin abgespielt haben muss. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen erklärt, wurde eine 52 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Die genauen Hintergründe waren zunächst noch unklar, doch ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 34-Jähriger die Frau und einen noch unbekannten Mann in einem Mehrfamilienhaus angegriffen haben.

Furchtbare Entdeckung in Berlin: Frau liegt tot in Wohnung - Einsatzkräfte finden Kettensäge

Die Frau sei noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. Der unbekannte Mann wurde den Angaben zufolge verletzt und befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch unklar. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen. Bei dem Mann soll es sich um einen Nachbarn der Frau handeln. Wegen einer Fußverletzung wird er derzeit ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie der Sprecher mitteilte.

Tatort sind laut Polizeiangaben die Wohnung der Frau und Teile des Hausflurs des Mehrfamilienhauses. Doch damit nicht genug, stellten Einsatzkräfte am Tatort mehrere Werkzeuge und eine Kettensäge sicher. Wie die Berliner Zeitung unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet, kann zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Tatwaffe um die Kettensäge handelt.

Die Tötung der Schülerin Ayleen, mutmaßlich durch einen vorbestraften Sexualstraftäter, verursachte im vergangenen Jahr Entsetzen. Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben.