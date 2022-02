Katze verhält sich plötzlich anders: Besitzer haben Verdacht - und wenden sich mit Aushang an Nachbarn

Von: Felix Durach

Besorgte Berliner Katzen-Besitzer haben mit einer Notiz gegenüber ihren Nachbarn einen Verdacht geäußert (Symbolbild). © Aaron Chown/dpa

In Berlin haben Katzen-Besitzer eine besorgniserregende Verhaltensänderung bei ihrem Haustier festgestellt. Der Verdacht fiel schnell auf die Nachbarn.

Berlin - Auch wenn der Hund ja bekanntlich der beste Freund des Menschen ist, erfreuen sich vor allem in Großstädten auch Hauskatzen großer Beliebtheit. Die kleinen pelzigen Mitbewohner kann man auch in vergleichsweise kleineren Wohnungen halten und selbstständig auf Entdeckungstouren durch die Straßen des Viertels schicken. Wenn die Besitzer am Ende des Tages nach Hause kommen, werden sie dann schon oft von den Tieren zum Schmusen und Kuscheln empfangen.

Dabei verwundert es nicht, wenn die Tierfreunde hellhörig werden, sobald sich besorgniserregende Veränderungen bei ihren Haustieren feststellen können. So geschehen wohl auch vor Kurzem im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Dort haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses wohl eine Veränderung im Essverhalten ihrer Katze feststellen können, die sie sich nicht direkt erklären konnten.

Berlin: Katzen-Besitzer merken Verhaltensänderung und haben gleich einen Verdacht

Das zeigt die Instagram-Seite „Notes of Berlin“, die immer wieder kuriose und witzige Zettel oder Anschläge aus den Straßen der Hauptstadt sammelt und postet. In ihrem neusten Beitrag geht es um einen Aushang, in dem sich die Tierfreunde schließlich mit einem Verdacht an ihre Nachbarn wendeten. „Lieber Nachbarn und Nachbarinnen, unsere Katze Chili wird immer dicker und rührt zu Hause ihr Futter nicht mehr an“, schildern die Besitzer zu Beginn der Nachricht zunächst ihre Situation.

Berlin: Katze frisst nicht mehr - Besitzer richten sich mit Verdacht an die Nachbarn

Der Verdacht fällt dabei schnell auf die Nachbarn, die mit guter Intention einer streunenden Katze Futter geben könnten. „Wir haben ein bisschen den Verdacht, dass sie sich irgendwo durch schnorrt“, heißt es in der Notiz der Besitzer weiter, die durchaus auch Verständnis für das Verhalten der Nachbarn zeigen. „Wir wissen selber, wie überzeugend sie manchmal beim Betteln sein kann, würden aber trotzdem darum bitte, ihr nichts mehr zu geben“, erklären die Tierfreunde mit einem Augenzwinkern.

Ob die Katzen-Besitzer Erfolg mit ihrem Anliegen hatten oder ob Katze Chili weiterhin von den Nachbarn durchgefüttert wird und das Futter in den eigenen vier Wänden nicht anrührt ist jedoch nicht bekannt. (fd)