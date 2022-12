Klima-Kleber gehen neue Wege: „Letzte Generation“ sägt Christbaum ab

„Es ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums“ steht auf dem Transparent der Aktivisten der „Letzten Generation“. Sie stehen am Mittwoch vor dem Tannenbaum auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor auf einem Hubwagen. © picture alliance/dpa | Paul Zinken

Die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation sorgen erneut mit einem friedlichen Protest für Schlagzeilen: Sie sägten dem Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor die Spitze ab.

Berlin - Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in Berlin die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor abgesägt. Auf einer Hebebühne rollten zwei Personen am Pariser Platz in Berlin-Mitte ein Transparent mit der Aufschrift „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums“ aus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dann seien sie bei der Protestaktion am Mittwochmorgen mit der Hebebühne zum Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne gefahren.

Mit einer Handsäge trennten sie dort die Spitze ab, wie auch die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation selbst mitteilten. „Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe“, sagte eine Aktivistin zu der Protestaktion. Die Polizei war eigenen Angaben nach vor Ort im Einsatz. Es liefen nun Maßnahmen, sagte die Polizeisprecherin, ohne nähere Details zu nennen (dpa).

Letzte Generation: Das will die Protestgruppe erreichen

Schon im 19. Jahrhundert war bekannt, dass eine höhere CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre die Temperatur steigen lässt. Messungen des Chemikers Charles David Keeling bewiesen im Jahr 1960, dass die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre kontinuierlich stieg. Bei der ersten Weltklimakonferenz im Jahr 1979 riefen Experten die Regierungen weltweit dazu auf, menschengemachte Klimaveränderungen zu verhindern. Zuletzt fand 2022 eine Klimakonferenz statt, die sogenannte COP27.